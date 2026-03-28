🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

Cinquième journée des Playoffs de promotion en D1 ACFF, avec les rencontres de Mons et de Virton face à Meux et Rochefort. Dans les Playdowns, Namur était également en action ce soir.

La course à la montée reste palpitante entre Mons, Virton et Tubize-Braine. Les Dragons, leaders, se déplaçaient à Meux où les locaux les accueillaient avec deux buts signés Detienne (5e) et Lotte (31e). Mons réagissait via Bentayeb (38e) avant la pause.

Mais Meux se montrait à nouveau efficace au retour des vestiaires et Smal (53e) enfonçait le clou. Mais les Dragons revenaient à nouveau dans le coup, cette fois De Belder (56e) relançait la machine avant que Bamona (67e) n'égalise. Brogno (71e) mettait même Mons aux commandes, inscrivant le but de 'une folle victoire montoise.

Virton ne lâche rien et inscrit le (peut-être) but de la saison

Fort de sa victoire face à Tubize, Virton recevait l’Union Rochefortoise pour confirmer la tendance positive que traversent les Gaumais.

L'Excelsior faisait le nécessaire, à savoir trois points précieux assurés par Mballa (40e) et Goudani (44e). Ce dernier plantait d'ailleurs un but venu d'ailleurs, déjà présenté comme le "But de l'année" sur le site des Verts. Perseo réduisait le score dans les arrêts de jeu, n'empêchant pas la défaite de Rochefort qui reste sans la moindre victoire dans ces PO.

Première victoire pour Namur

Dans le groupe des Playdowns, Namur se déplaçait à Charleroi et les Merles ont enregistré leur toute première victoire de la série en signant un net 0-3. Bertaccini (4e), Traoré (38e) et Lwangi (49e) sont les buteurs. Du côté des Zébra Elites, les Carolos ont manqué un penalty (49e) et on terminé le dernier quart d'heure à dix.



