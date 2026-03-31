Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Gill Swerts retient du positif malgré la défaite des Diablotins en match amical face aux Pays-Bas. Peut-être un peu trop de positif, même, lorsque l'on compare les prestations récentes de son équipe à la qualité qui figure dans son groupe.

Après une victoire capitale contre l'Autriche dans la course à la qualification pour le prochain championnat d'Europe, les Diablotins ont été défaits en match amical face aux Pays-Bas, ce lundi (2-1).

Décevants, les U21 ont concédé deux buts en première mi-temps avant de réagir, trop tard, à un quart d'heure du terme via Norman Bassette. Les Espoirs belges n'ont pas convaincu, et cette prestation, combinée au fait qu'il ait fallu attendre la 89ᵉ minute pour voir Arthur Vermeeren marquer le but décisif contre l'Autriche, amène encore de nouvelles questions quant à la place de Gill Swerts, qui ne tire pas tout le potentiel de son équipe.

Pour cette rencontre amicale, le sélectionneur avait effectué dix changements, ne reconduisant que Vermeeren dans le onze de base. "L'intensité et la qualité étaient bien inférieures à celles de vendredi. Nous voulions que tout le monde joue, mais nous attendions aussi de chacun la même intensité. Ce qui n'a pas été le cas pendant les vingt premières minutes", a déclaré Gill Swerts au micro de Sporza après la rencontre.

Gill Swerts voit du positif… peut-être un peu trop par rapport à la réalité ?

"Nous sommes ensuite rentrés dans le match, mais nous avons encaissé deux buts parce que nous les avons trop laissés faire. Nous avons effectué quelques changements, et là, nous avons immédiatement constaté un nouvel élan et nous avons réduit le score."

"Nous voulions renverser la vapeur grâce à nos attaquants, car il s'agissait tout de même d'un Pays-Bas-Belgique. C'est un match qu'on veut gagner. Et nous avions le sentiment qu'il fallait insuffler une nouvelle dynamique. Cela prouve simplement que si nous jouons avec la bonne motivation, nous pouvons poser des problèmes à beaucoup d'équipes et que nous avons tout simplement un effectif très solide."





Gill Swerts retient donc la deuxième partie de la rencontre, qui a été bien meilleure. Mais cette première période pourrait aussi servir de signal d'alerte : offensivement, les Diablotins ne se trouvent que très peu, et il faudra impérativement changer quelque chose pour espérer un résultat positif à l'Euro… si les Diablotins, bien sûr, confirment leur qualification.