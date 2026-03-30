Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

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Photo: © photonews

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Après leur courte victoire contre l'Autriche, les Espoirs se rendaient à Venlo pour y défier les U21 néerlandais. Ils se sont inclinés.

Vendredi dernier, les U21 avaient fait le service minimum à la maison face à l'Autriche, prenant trois points cruciaux dans la course à la qualification pour l'Euro U21 2027. Une courte victoire très peu convaincante, comme nous l'avions écrit dans la foulée. 

Cette fois, les Espoirs ont été punis par les Pays-Bas. La différence s'est faite en première période en faveur des jeunes Oranje : à la 13e, Devin Haen marquait sur corner, rappelant que ce problème n'est pas propre à nos Diables Rouges.

Duranville, Adedeji-Sternberg, Mirisola titulaires 

Adedeji-Sternberg touchait ensuite la latte à la 28e minute d'une jolie frappe, avant que Delavallée soit sauvé par sa propre transversale à la 31e. À la 37e, Ayoub Oufkir faisait le break (2-0). 

Notons que le onze des Espoirs était nettement remanié par rapport à celui qui avait démarré vendredi : seul Arthur Vermeeren, capitaine du jour, et Jorne Spileers demeuraient au coup d'envoi tandis que Julien Duranville, Noah Adedeji-Sternberg, Stanis Idumbo, Mathis Servais ou encore Robin Mirisola débutaient.

En seconde période, ce sont toutefois les entrants Romeo Vermant, à l'assist, et Norman Bassette, buteur, qui remettront les Espoirs dans le match (2-1, 74e), sans que l'égalisation suive au final. Les Espoirs continueront leurs qualifications pour l'Euro 2027 en septembre, à domicile face au Belarus (24/09) et face au Pays de Galles (28/09). 

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