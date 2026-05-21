Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

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L'UEFA prépare une énorme réforme des qualifications internationales. Le système actuel pourrait disparaître dès 2028 au profit d'un format inspiré de la nouvelle Ligue des champions.

À partir de la saison 2028-2029, le format classique avec de petites poules et des matchs aller-retour pourrait disparaître. L'UEFA souhaite renouveler la compétition et éviter de revoir trop souvent les mêmes affiches durant les trêves internationales.

Basé sur la formule de la Ligue des champions

Dans le format actuel, les sélections affrontent souvent plusieurs fois les mêmes adversaires, ce qui, selon l'UEFA, est devenu moins attrayant sportivement et commercialement. D'où le plan révolutionnaire, très proche de la Ligue des champions.

Concrètement, la Ligue des Nations de l'UEFA serait entièrement remaniée. Les quatre divisions disparaîtraient au profit de trois grandes ligues de dix-huit pays chacune. Elles seraient subdivisées en groupes de six équipes. Chaque sélection disputerait six matchs contre six adversaires différents, au lieu d'affronter deux fois les mêmes nations en aller-retour.

Plus d'affiches entre grandes nations

Cela signifie plus de variété, plus de grosses affiches et moins "d'ambiance amicale" pendant les trêves internationales. Les grandes nations se rencontreraient plus souvent, tandis que les plus petites auraient plus l'occasion de se mesurer à des adversaires variés.

Les qualifications pour la Coupe du monde changeraient radicalement. Aujourd'hui, elles se jouent en groupes classiques de cinq ou six nations, chacun s'affrontant deux fois. L'UEFA veut remplacer ça par un système à deux grandes divisions. Les 36 nations les mieux classées formeraient une ligue d'élite, les autres étant regroupées à l'échelon inférieur.

Ligue d'élite

Dans cette ligue d'élite, trois groupes de douze pays seraient constitués. Chaque nation jouerait six matchs contre six adversaires différents, tirés au sort depuis différents niveaux.

L'UEFA veut rendre le football international plus attractif pour les supporters, les diffuseurs et les sponsors. Ces dernières années, les trêves internationales ont perdu en popularité. En reprenant le modèle de la Ligue des champions, l'UEFA espère réduire cet écart.

Des recettes supplémentaires, évidemment

L'instance veut éviter que les petites nations soient laissées de côté. Les barrages de promotion et de relégation seraient maintenus. De plus, les nations moins bien classées conserveraient, via des play-offs, une chance de se qualifier pour les grands tournois comme la Coupe du Monde ou l'Euro.

Un calendrier encore plus chargé ?

Certains craignent un calendrier plus chargé pour les joueurs de haut niveau, déjà soumis à un enchaînement de matchs très important. Les plus petites sélections ont aussi peur de voir l'écart se creuser avec les grandes nations européennes. L'UEFA assure que le nombre de rencontres internationales ne devrait pas augmenter, même si le format serait revu.

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