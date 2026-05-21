Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

Le Club de Bruges peut décrocher le titre ce jeudi soir sur la pelouse du KV Malines. Pour cette rencontre, Kyriani Sabbe retrouve le groupe après une longue absence. Nordin Jackers fait aussi son retour, contrairement à Lynnt Audoor.

Le Club de Bruges affronte ce jeudi soir le KV Malines. Pour les Blauw en Zwart, c'est le match pour le titre : en cas de victoire, le championnat sera assuré. Même en cas de partage ou de défaite, le titre pourrait tomber ce soir.

Le grand prix se rapproche, mais il reste un dernier effort à fournir sur la pelouse. Avant cette rencontre important, le Club a dévoilé le groupe retenu pour le déplacement via ses réseaux sociaux.

Sabbe de retour dans le groupe

Deux joueurs font leur retour dans le groupe brugeois par rapport au match contre l'Union : Nordin Jackers et Kyriani Sabbe. Le jeune latéral n'avait plus été repris depuis le début des Play-Offs et beaucoup pensaient que sa saison était terminée.

Son retour est forcément une bonne nouvelle pour Bruges, même s'il ne sera pas titulaire. Ivan Leko a laissé entendre qu’il ne comptait pas bouleverser son onze de départ. Sabbe pourrait grappiller quelques minutes en cours de rencontre.

La sélection complète du Club de Bruges :