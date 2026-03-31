Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Loïc Woos Brandon Morren
Loïc Woos et Brandon Morren depuis le Soldier Field, à Chicago
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Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

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Romelu Lukaku a fait l'impasse sur les rencontres amicales contre les États-Unis et le Mexique afin de se rétablir complètement. Un choix que comprend Rudi Garcia, qui souligne l'importance que le meilleur buteur de la sélection soit prêt dans trois mois, et pas maintenant.

Convoqué par Rudi Garcia, Romelu Lukaku n'a pas pu être de la partie pour le mini-stage aux États-Unis et les deux matchs amicaux des Diables en raison d'une blessure. L'attaquant du Napoli s'était présenté à Tubize, avant de déclarer forfait.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection préfère se concentrer sur son rétablissement et se soigne en Belgique, au grand dam du Napoli, qui lui a même posé un ultimatum. Une situation tendue, sur laquelle Rudi Garcia est revenu en conférence de presse avant d'affronter le Mexique.

"Il a subi une grosse blessure. Il n'a pas été opéré et a opté pour un traitement plus conservateur. J'ai vécu exactement la même situation avec Francesco Totti à la Roma, qui avait également été traité de cette manière. Et je peux vous le dire : se remettre d'une telle blessure prend du temps."

Rudi Garcia en accord avec la décision de Romelu Lukaku

"Il n'est donc pas surprenant que Romelu ne soit pas encore à 100 % de ses capacités. Il a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Je pense que l'aspect mental est également important pour un joueur. Après une blessure, il faut se sentir parfaitement bien pour ne pas en craindre une nouvelle."

Lire aussi… "Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique
Rudi Garcia estime donc que Romelu Lukaku a fait le bon choix en n'accompagnant pas le groupe. "À l'approche de la Coupe du monde, je pense que Romelu prend la bonne décision en se rétablissant complètement physiquement. Pour Naples, pour lui-même et pour nous, il est important qu'il retrouve son meilleur niveau", a conclu Rudi Garcia, qui a donc tempéré la colère napolitaine.

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