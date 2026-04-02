"Ce garçon est complètement perdu" : un ancien Diable Rouge évoque la crise de confiance de Loïs Openda

Loïs Openda n'est actuellement pas en confiance et cela s'est ressenti lors du match des Diables Rouges face au Mexique (1-1), où il était titulaire. Marc Degryse s'est exprimé au sujet du buteur.

Deux buts toutes compétitions confondues, c'est le maigre bilan de Loïs Openda cette saison. Il continue malgré tout d'être repris en sélection, mais il ne convainc malheureusement pas. Le consultant et ancien Diable Rouge Marc Degryse a été déçu de sa prestation.

"En tant que remplaçant, Openda n’a de nouveau pas marqué de points contre le Mexique. Ce garçon est complètement perdu et ne peut pas cacher qu’il traverse une véritable crise de confiance", a-t-il souligné au micro de Het Laatste Nieuws.

"Le fait qu’il ne marque pas est déjà un problème en soi. Mais en plus, il ne conserve aucun ballon. Lucas Stassin et Romeo Vermant me semblent aussi encore trop justes pour remplacer Lukaku dès le coup d’envoi."

Charles De Ketelaere, la meilleure option pour remplacer Romelu Lukaku ?

Mais alors quelle est actuellement la meilleure option quand Romelu Lukaku n'est pas disponible ? "Selon moi c'est Charles De Ketelaere. D’accord, ce n’est pas son poste de prédilection et ce n’est pas un pur buteur, mais contrairement à quelqu’un comme Openda, il participe beaucoup plus au jeu. De cette manière, il peut aussi rendre des joueurs comme De Bruyne et Vanaken meilleurs.



Son manque relatif d’efficacité devant le but devra alors être compensé par ces joueurs-là, mais aussi par Doku et Lukebakio, qui, lui, a vraiment marqué des points", a-t-il conclu à ce sujet.