Surprenant : un joueur est déjà à l'essai au KV Malines, plusieurs mois avant le mercato

Surprise dans le vestiaire du KV Malines. Helmond Sport - le club frère des Sang & Or - a annoncé mercredi que Tarik Essakkati est en stage depuis le début de la semaine à Malines.

Pour les supporters de Helmond Sport, cette nouvelle signifie qu'ils ne verront peut-être plus Essakkati en action cette saison. L'ailier de 20 ans traîne des blessures depuis un certain temps et n'est pas parvenu à retrouver une place fixe dans le groupe.

Ce qui frappe surtout, c'est le timing. Alors qu'il ne reste plus que cinq matches à disputer en Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise), le club choisit d'envoyer temporairement un joueur en Belgique. Même si, sportivement, la saison semble déjà pliée, une telle décision reste très inhabituelle.

Tarik Essakkati est déjà au KV Malines

Le club se contente d'une brève explication. "Essakkati s'entraîne avec le KV Malines et y acquiert de l'expérience", indique-t-on via les canaux officiels. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant le contenu ou la durée de ce stage.

Cette communication minimale suscite pas mal de questions. S'agit-il d'une opportunité sportive, d'une décision interne, ou peut-être même d'une mesure disciplinaire ? Pour l'instant, Helmond Sport comme le KV Malines refusent de donner davantage d'explications, écrit l'Algemeen Dagblad.



Le KV Malines entretient évidemment une très bonne relation avec Helmond Sport, qui est son club frère depuis trois ans. Le stage d'Essakkati pourrait donc être le signe avant-coureur d'un transfert à venir.