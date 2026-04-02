Vincent Kompany tremble : blessé en sélection, un cadre sera préservé avant le choc contre le Real Madrid

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Alors que le Bayern Munich prépare un énorme choc face au Real Madrid, Harry Kane est revenu blessé de la trêve internationale.

L'Angleterre a vécu une trêve internationale fort mouvementée. Absolument décimés par des blessures réelles et diplomatiques (on sait ainsi qu'Arsenal a rappelé nombre d'internationaux afin de ne pas se déforcer avant le sprint final en Premier League), les Three Lions ont concédé un match nul (1-1) contre l'Uruguay et perdu (0-1) contre le Japon.

Harry Kane sera-t-il là pour le Real Madrid ? 

Une star était cependant bien présente... et s'est blessée durant cette trêve : Harry Kane. L'attaquant du Bayern Munich était absent du match face au Japon en raison de douleurs à la cheville, et aucune communication officielle n'a suivi du côté du Bayern ni de la sélection.

Sky Sports affirme désormais que Kane devrait manquer le déplacement du Bayern Munich au SC Fribourg ce week-end, afin de se préserver pour un match autrement plus important. La semaine prochaine, le Bayern défie en effet le Real Madrid en quarts de finale de la Champions League.

L'objectif est donc que Harry Kane soit remis pour ce match. Avec 48 buts en 40 matchs cette saison, dont 10 en 9 matchs de Champions League, le buteur anglais est très clairement l'arme offensive n°1 de Vincent Kompany... 

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