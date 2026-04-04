🎥 Zulte Waregem signe le... raté de la saison et perd des points précieux

Zulte Waregem et le Cercle sont condamnés à se disputer leur survie dans l'élite. Lors de ce premier match de lutte contre la relégation, les deux formations ont offert un match spectaculaire.

Raté monumental

Zulte Waregem et le Cercle ont partagé les points après une folle rencontre d'ouverture dans ces Playoffs de relégation. Les 22 acteurs ont pu offrir du spectacle, mais pas de vainqueur. Après un début de match calme, le Cercle ouvrait le score via Diop peu avant la demi heure. Le milieu de terrain offensif était bien servi par Nazinho à hauteur du point de penalty et ouvrait le score en pivotant.

Gabriël empêcha ensuite Diop de marquer son deuxième but de l'après-midi. Juste avant la mi-temps, le gardien de Zulte se trouvait à nouveau au bon endroit pour empêcher une tête de Diakité de rentrer dans son but.

Une rencontre qui s'anime après l'heure de jeu

Après la pause, Essevee changeait son approche avec plus d'intensité, plus d'énergie et plus d'intentions offensives. Lemoine, oublié par la défense du Cercle, égalisait peu avant l'heure de jeu. Et dix minutes plus tard, les visiteurs prenaient à nouveau l'avantage. Vanzeir provoquait un penalty transformé par Diakité (69e).

Mais de l'autre côté, Mbaye sur la pelouse depuis quelques secondes à peine, égalisait via la barre transversale. La fin de match était folle et animée et Diop voyait son but annulé pour hors-jeu.



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Raté de la saison ?

Seul Opoku a signé la plus grande erreur de l'année en tirant à côté du but vide. Incompréhensible. Cercle a ainsi échappé à une première défaite dans les Play-Offs de relégation, bien qu'un match nul soit finalement un résultat mérité pour les deux équipes.

Mais l'action du match était signée Joseph Opoku. Il avait bien le but de la victoire dans les pieds. Mais seul devant le but vide du Cercle après une énorme erreur de Warleson, la frappe du joueur de Zulte passait à côté des buts.