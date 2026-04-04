Anderlecht lèvera au moins une option d'achat cet été : "Bien sûr, je veux rester"

Arrivé en prêt en provenance du Deportivo Alavés, Moussa Diarra se sent bien à Anderlecht et souhaite y rester. Le club bruxellois partage cette idée et devrait lever l'option fixée à deux millions d'euros.

Devenu un élément incontournable du Sporting d'Anderlecht, Moussa Diarra s’est distingué autant sur le terrain qu’en dehors depuis son arrivée en prêt du Deportivo Alaves. La direction anderlechtoise a donc bien l'intention de le conserver au terme de la saison.

Cela s’est notamment vu à travers un geste marquant à la fin du ramadan, lorsque le défenseur malien de 25 ans a surpris ses coéquipiers et le staff avec des cadeaux. "Nous faisons ça souvent pour remercier tout le monde", explique-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure. "Ils nous ont aidés à traverser cette période du mieux possible. Pour moi, c’est important."

Bien sûr, je veux rester"

Sportivement, Anderlecht semble convaincu, puisque le club envisage de lever son option d’achat de deux millions d’euros. Diarra reste lui modeste. "Je n’en suis pas encore informé officiellement, mais je veux remercier Anderlecht pour sa confiance. Je ne jouais presque plus à Alavés et j’avais plusieurs options. Quand Anderlecht est venu, j’ai été immédiatement intéressé. Bien sûr, je veux rester."

Pour autant, il estime pouvoir encore progresser. "Après mes premières rencontres, je me donne un 6,5 ou 7 sur 10", confie-t-il honnêtement. "Je n’ai pas eu une préparation complète, donc je ne suis pas encore à mon niveau optimal."





Anderlecht va lever l’option d’achat de 2 millions d’euros pour Moussa Diarra

Le club notamment peut compter sur sa solidité dans les duels. Cette agressivité lui a déjà valu quelques moments difficiles, comme son carton rouge contre l’Antwerp. "C’était le premier de ma carrière. Il y avait rouge, mais ce n’était pas intentionnel", insiste-t-il. "Je ne veux blesser personne. Tout le monde doit rentrer chez soi en bonne santé."

Enfin, Diarra est également revenu sur un épisode délicat de son passé à Toulouse. Il avait été écarté de l’équipe première après avoir refusé de porter un maillot aux couleurs arc-en-ciel. "Je ne discrimine personne", affirme-t-il clairement. "Je n’ai aucun problème avec des personnes d’une autre orientation ou culture. Je soutiens les valeurs de mon club et je regrette ce qui s’est passé. J’en ai tiré des leçons."