Hein Vanhaezebrouck ne donne pas cher de la peau d'Anderlecht à Bruges

Anderlecht entamera lundi les Champions Play-offs à la sixième place avec un déplacement au Club de Bruges. Hein Vanhaezebrouck n'est pas fort optimiste concernant les Mauve & Blanc.

Le RSC Anderlecht entame le calendrier des Playoffs avec un gros morceau, à savoir un déplacement du côté du Club de Bruges. On saura directement ce que les Mauves ont dans le ventre, après avoir réussi une belle performance récemment au Jan Breydel.

Jérémy Taravel a déjà indiqué qu'Anderlecht viserait la troisième place, et même cette ambition paraît trop élevée aux yeux de Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck juge l'ambition affichée d'Anderlecht dangereuse

"Ils doivent se fixer la quatrième place, car elle est le plus souvent synonyme de football européen", estime Vanhaezebrouck sur DAZN. "Il parle du podium, mais je trouve que c'est une déclaration dangereuse. Il sait qu'ils sont sixièmes".

Si le dernier déplacement des Mauves à Bruges s'était soldé par un 2-2 mérité et lors duquel le RSCA avait donné du fil à retordre à son adversaire, Vanhaezebrouck ne voit pas le même scénario se répéter. "Je crains vraiment une défaite nette", prévient-il.



L'Union aura de son côté l'occasion de frapper fort en recevant Saint-Trond ce samedi, et de mettre la pression sur le FC Bruges qui ne joue que lundi.