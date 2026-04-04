Le signal très clair de Wouter Vrancken sur son avenir : "J'ai demandé à mon agent de les contacter"

La qualification pour les Champions Play-Offs n'a pas seulement stimulé l'ambition sportive de Saint-Trond. Des mouvements semblent aussi se dessiner en coulisses, puisque la prolongation du contrat de Wouter Vrancken est à nouveau à l'ordre du jour.

Dans dix jours, cela fera un an que Wouter Vrancken est l’entraîneur de Saint-Trond. Le Limbourgeois de 47 ans a d’abord fait en sorte que les Trudonnaires ne descendent pas en Challenger Pro League la saison dernière, puis les a emmenés en Champions Play-Offs cette saison, avec une superbe troisième place à l’issue de la phase classique.

Au Stayen, de nombreuses questions se posent concernant son avenir et une éventuelle prolongation de contrat. Les discussions ont déjà commencé avec le CEO Takayuki Tateishi, rentré du Japon la semaine dernière, selon Wouter Vrancken lui-même. "On a brièvement parlé de ça et des résultats", a-t-il glissé en conférence de presse.

Wouter Vrancken demande à Saint-Trond de le prolonger

Assez étonnamment, alors qu’il pourrait être courtisé par des clubs plus prestigieux, c’est Wouter Vrancken lui-même qui aurait entamé les discussions. "Je pensais que la période entre Noël et le Nouvel An était propice, après une première moitié de saison réussie. C’est à ce moment-là que j’ai demandé à mon agent de contacter le club."

STVV a temporisé, pour une raison évidente. "Ils souhaitaient d’abord régler l’ensemble de la question financière pour la raison suivante. Je le comprends parfaitement, car ce club est financièrement sain depuis des années."

Lire aussi… 🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"›

Mais pour Vrancken, l’argent ne sera pas un obstacle. "Je ne négocierai jamais pour tirer le maximum de profits. Si ce n’était qu’une question d’argent, la question serait déjà rapidement réglée", a conclu le T1.