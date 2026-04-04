Le signal très clair de Wouter Vrancken sur son avenir : "J'ai demandé à mon agent de les contacter"

Le signal très clair de Wouter Vrancken sur son avenir : "J'ai demandé à mon agent de les contacter"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La qualification pour les Champions Play-Offs n'a pas seulement stimulé l'ambition sportive de Saint-Trond. Des mouvements semblent aussi se dessiner en coulisses, puisque la prolongation du contrat de Wouter Vrancken est à nouveau à l'ordre du jour.

Dans dix jours, cela fera un an que Wouter Vrancken est l’entraîneur de Saint-Trond. Le Limbourgeois de 47 ans a d’abord fait en sorte que les Trudonnaires ne descendent pas en Challenger Pro League la saison dernière, puis les a emmenés en Champions Play-Offs cette saison, avec une superbe troisième place à l’issue de la phase classique.

Au Stayen, de nombreuses questions se posent concernant son avenir et une éventuelle prolongation de contrat. Les discussions ont déjà commencé avec le CEO Takayuki Tateishi, rentré du Japon la semaine dernière, selon Wouter Vrancken lui-même. "On a brièvement parlé de ça et des résultats", a-t-il glissé en conférence de presse.

Wouter Vrancken demande à Saint-Trond de le prolonger

Assez étonnamment, alors qu’il pourrait être courtisé par des clubs plus prestigieux, c’est Wouter Vrancken lui-même qui aurait entamé les discussions. "Je pensais que la période entre Noël et le Nouvel An était propice, après une première moitié de saison réussie. C’est à ce moment-là que j’ai demandé à mon agent de contacter le club."

STVV a temporisé, pour une raison évidente. "Ils souhaitaient d’abord régler l’ensemble de la question financière pour la raison suivante. Je le comprends parfaitement, car ce club est financièrement sain depuis des années."

Lire aussi… 🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"
Mais pour Vrancken, l’argent ne sera pas un obstacle. "Je ne négocierai jamais pour tirer le maximum de profits. Si ce n’était qu’une question d’argent, la question serait déjà rapidement réglée", a conclu le T1.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Union SG
Wouter Vrancken

Plus de news

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert Réaction

Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

14:20
"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts Réaction

Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

12:00
8
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

10:30
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

12:40
🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

15:00
Guilherme chanceux, Burgess en capitaine : les notes de l'Union contre Saint-Trond Analyse

Guilherme chanceux, Burgess en capitaine : les notes de l'Union contre Saint-Trond

04/04
🎥 L'Union protégée d'un penalty flagrant ? "Si tu n'aimes pas les contacts, change de sport"

🎥 L'Union protégée d'un penalty flagrant ? "Si tu n'aimes pas les contacts, change de sport"

04/04
3
Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

14:40
4
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30
🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

14:00
Un jeune talent africain cité à la RAAL

Un jeune talent africain cité à la RAAL

13:00
🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

12:20
Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

11:30
1
🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

11:00
Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

10:00
1
Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

09:30
Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

09:00
Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved