🎥 Quel match ! Le Bayern Munich refuse la défaite et réalise un miracle dans le temps additionel

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Le Bayern Munich a arraché la victoire in extremis à Fribourg (2-3). Les hommes de Vincent Kompany n'en menaient pas large et ont renversé la situation en toute fin de rencontre.

Malgré la fatigue de plusieurs internationaux, le Bayern voulait reprendre comme il avait laissé la Bundesliga, sur une victoire, assez large si possible. Mais par rapport au 4-0 contre l'Union Berlin, Harry Kane n'était pas disponible, tout comme Manuel Neuer, tandis que Michael Olise a débuté sur le banc.

Cela a valu aux Bavarois un premier acte assez anonyme, avec près de 70% de possession de balle mais à peine plus d'occasions que leur hôte. Une relative léthargie qui s'est confirmée dès le début de la seconde mi-temps.

Le Bayern groggy

Après 40 secondes, une perte de balle côté droit permettait à Fribourg, bien plus incisif, d'ouvrir le score sur une frappe de Johan Manzambi partie de l'extérieur du rectangle (46e, 1-0).

Dos au mur, le Rekordmeister a alors commencé à pousser. Vincent Kompany a fait monter Olise, les visiteurs ont accentué la pression. Et pourtant, c'est bien Fribourg qui a poursuivi sa marche en avant, en profitant d'une erreur de Jonas Urbig pour faire le break sur corner à 20 minutes du terme.

Le Bayern Munich a tout de même réussi à relancer le suspense pour la fin de match grâce à une frappe de loin de Tom Bischof (81e, 2-1). Insuffisant pour éviter la défaite ? C'était sans compter sur l'orgueil bavarois : les visiteurs ont poussé jusqu'au bout et ont évité leur troisième de la défaite de la saison en égalisant dans le temps additionnel, à nouveau grâce à Bischof, d'une deuxième frappe partie de l'extérieur du rectangle (90+2e, 2-2).

Il restait alors six minutes de temps additionnel à jouer. La dynamique de la rencontre était claire, on ne jouait plus que dans un camp. Le stade n'en croyait pas ses yeux mais n'a pourtant été qu'à moitié surpris du dénouement final, le 2-3 inscrit par Lennart Karl sur un bon mouvement d'Alphonso Davies pour s'offrir une remontada mémorable. Il faudra certes resserrer quelques boulons face au Real Madrid mardi, mais quelle réaction !

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