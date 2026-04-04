Taravel utilisera-t-il son passage au Standard pour préparer la finale de Coupe ? "Ivan Leko a cette capacité"

Anderlecht entame lundi les Champions' Play-offs à la sixième place, tout en gardant déjà un œil sur la finale de la Coupe contre l'Union. Jérémy Taravel veut être juste dans ses discours pour garder ses joueurs en alerte.

Jérémy Taravel l'a répété en conférence de presse : avoir déjà la tête à la finale de la Coupe de Belgique est le meilleur moyen de tout faire à l'envers et d'arriver au Heysel dans une mauvaise passe. L'heure est à la réaction après le non-match contre le Cercle de Bruges.

Mais qu'on le veuille ou non, cette finale prévue le 14 mai est déjà dans toutes les têtes. Parce que l'adversaire n'est autre que l'Union Saint-Gilloise, mais surtout parce que le club reste sur deux finales perdues et attend un trophée depuis neuf ans. Les derniers échecs contre le Club de Bruges et La Gantoise peuvent-ils trotter dans les têtes ?

"À mon staff et à moi de veiller à ce que cela n'arrive pas", déclare Jérémy Taravel dans Het Laatste Nieuws. "Contre l'Antwerp, nous avons montré aux joueurs, à l'aide de vidéos, à quel point ils savent bien jouer au football. Cela a fait mouche".

Trouver les mots pour emmener tout le groupe avec lui

Ce jour-là, Anderlecht a réussi à remonter un but de retard en s'imposant 0-4 sur la pelouse du Bosuil. Contre l'Union, l'adversité sera là aussi maximale. "Pour la finale de la Coupe, il faudra tout autant tirer sur les bons ressorts".

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Pour cela, il repensera sans doute à sa collaboration avec Ivan Leko dans le staff du Standard : "C'est aussi une caractéristique importante d'un entraîneur. Ivan Leko peut mobiliser un groupe de joueurs d'un seul mot. C'est vers cela que je veux tendre".