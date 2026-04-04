Grand artisan des Play-Offs, il ne comprend pas : "Peut-être enlever un tiers des points et pas la moitié"

Ivan De Witte ne comprend pas la décision d'abolir les Play-Offs en Belgique. Le système avait, selon lui, fait ses preuves, même si certains points étaient encore perfectibles.

Parmi les grands artisans de leur intronisation il y a dix-sept ans, Ivan De Witte ne comprend pas l'abolition des Play-Offs en Jupiler Pro League. L'ancien patron de La Gantoise se livre dans un entretien accordé à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

"C'est une honte pour la Jupiler Pro League et pour le football de haut niveau en Belgique. Dire que c'est stupide est peut-être un peu fort, donc je dirais plutôt que c'est un peu stupide."

Ivan De Witte comprend que les petits clubs tirent profit d'une première division à 18 clubs, mais ne comprend pas comment les grands clubs ont pu leur emboîter le pas. Il cite notamment le Club de Bruges. "Je comprends leur raisonnement concernant la Ligue des Champions, mais ils disputeront désormais trop de matchs qui ne répondent pas aux exigences européennes."

Retirer un tiers des points plutôt que la moitié ?

Pour De Witte, le cœur du problème ne réside pas dans le nombre de matchs, mais dans leur intensité. "La qualité, l'intérêt et l'intensité d'un match priment sur le nombre de rencontres", souligne celui qui serait resté favorable à un championnat avec moins d'équipes et des Play-Offs pour garantir du spectacle.



Il reconnaît néanmoins que son système n'était pas parfait. "Cette division des points par deux était peut-être un peu brutale. On avait d'abord proposé de n'en retirer qu'un tiers. Avec du recul, cela aurait probablement été plus juste", conclut Ivan De Witte, qui craint que l'intensité du championnat soit en voie d'extinction avec l'arrêt des Play-Offs.