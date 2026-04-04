"C'est le minimum syndical" : l'avertissement de Marc Wilmots aux joueurs du Standard avant les Playoffs

Le Standard débute ses Europe Playoffs à Louvain cette après-midi. Marc Wilmots veut y voir plus d'entrain que lors des dernières fins de saison.

Inutile de revenir sur la série négative du Standard en Europe Playoffs : les chiffres sont connus de tous, le marasme des dernières fins de saison encore dans toutes les têtes. Marc Wilmots veut en finir une bonne fois pour toute, comme il l'a confié à La Dernière Heure.

"Le minimum syndical est de tout faire pour gagner le plus de matchs possible. C’est assez bateau comme réponse, mais c’est la vérité. Il reste un accès à l’Europe, on doit jouer notre chance. L’Antwerp, Charleroi, Genk, ce ne sont pas des Playoffs de merde quand même", avance le directeur sportif.

Une victoire à Louvain pour rester à un point de Genk

Selon Wilmots, il n'y a aucune raison de voir les joueurs démobilisés : "Je ne m’occupe pas du passé. Les vacances, ce n’est pas au mois d’avril ! Surtout, les joueurs qui sont ici ne sont pas en prêt, je verrai aussi leur mentalité pendant ces play-offs… 75 % du noyau sera encore présent la saison prochaine, tout le monde devra être concerné".

Deuxième meilleure défense de la phase classique à égalité avec Saint-Trond (et derrière l'Union), le Standard a encore une carte à jouer : "Vu d’où l'on vient et tout ce qu’on a traversé, c’est déjà une performance d’avoir su batailler jusqu’à la fin pour le Top 6. Sans les nombreux blessés et toutes ces cartes rouges, on aurait pu être dedans".

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Un optimisme qui se reflète aussi sur les projections quant au mercato d'été : "On a l’avantage de ne pas devoir vendre coûte que coûte. Pour qu’il y ait départ, il faudra que tout le monde s’y retrouve".