Saint-Trond peut-il encore rêver... du titre ? "En affrontant d'emblée les deux premiers..."

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Photo: © photonews

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Saint-Trond peut-il encore embêter le Club de Bruges et l'Union dans la course au titre ? C'est ce qu'espère Wouter Vrancken, qui souhaite que son équipe soit, à minima, capable de conserver sa troisième place.

Saint-Trond s'apprête à disputer les Champions Play-Offs pour la deuxième fois et espère, à minima, conserver sa troisième place pour décrocher un ticket européen et ainsi effacer le souvenir amer de la première édition, lors de laquelle, quatrième, les Trudonnaires avaient perdu le barrage face au Racing Genk, leur grand rival.

Sur la possibilité d'aller voir plus haut, les Canaris seront rapidement fixés, puisqu'ils se rendront à l'Union Saint-Gilloise lors de la première journée avant de recevoir le Club de Bruges le week-end suivant.

Wouter Vrancken, lui, y croit, même s'il sait que le début de ces Play-Offs s'annonce très difficile. "Notre ambition a évolué tout au long de l'année. De la lutte pour le maintien à la conquête du top 6. Nous voulions juste créer un écart aussi important que possible avec la septième place et les équipes suivantes pour sécuriser notre place."

L'ambition de Saint-Trond a évolué toute la saison

"Tant que nous restions dans le viseur de l'Union, cette ambition était bien présente. Nous voulions ensuite leur donner du fil à retordre et tenter de leur ravir la première place. Malheureusement, cela n'a pas encore été possible, mais c'est un objectif qu'on doit se fixer", assure Vrancken en conférence de presse, alors que son équipe compte trois longueurs de retard sur Bruges et quatre sur l'Union.

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"En Play-Offs, notre ambition initiale sera de conserver notre troisième place. Mais puisque nous affrontons les deux premiers lors des deux premières journées, nous voulons aussi prendre des points et, pourquoi pas, gagner l'une ou l'autre place", a conclu le T1.

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