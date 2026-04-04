Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/04: Kompany - Verbruggen

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kompany - Verbruggen

Le Bayern se prépare à perdre un monument : Vincent Kompany miserait sur un ancien d'Anderlecht

Le Bayern Munich envisage de se tourner vers le portier passé par le Sporting, en fonction de la décision de Manuel Neuer au terme de cette saison. Le coach Belge pourrait bien être réuni avec un joueur qu'il a côtoyé à Anderlecht. (Lire la suite)