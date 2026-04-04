Hans Vanaken heureux de ne pas affronter Anderlecht dimanche pour... le Tour des Flandres : "J'ai mon favori"

Le Club de Bruges n'affrontera pas Anderlecht dimanche, mais lundi. Et c'est tant mieux pour Hans Vanaken, qui va pouvoir tranquillement se poser devant le Tour des Flandres. Le Diable Rouge n'est pas un grand expert de cyclisme, mais a tout de même son favori.

Hans Vanaken est-il soulagé que le Club de Bruges ne débute pas ses Champions Play-Offs dimanche, mais lundi contre Anderlecht, pour... suivre le Tour des Flandres en toute tranquillité ?

Le médian offensif ne se considère pas comme un expert en cyclisme, mais dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, il confie tout de même : "Je m'y intéresse depuis quelques années, principalement par le biais de notre responsable cyclisme au Club de Bruges."

Il n'en reste pas moins que Vanaken est un gagnant, et que lorsqu'une petite course cycliste est organisée entre les Blauw & Zwart, il fait le maximum pour s'adjuger la victoire. "Quand c'est comme ça, je demande conseil à quelques coureurs du peloton", admet-il.

Hans Vanaken espère voir Jasper Philipsen remporter le Tour des Flandres

Le Diable Rouge contacte notamment Florian Vermeersch ou Jasper Philipsen. "Je leur ai déjà envoyé quelques messages, oui. Mais attention ! Si un coureur n'est pas en forme, il n'intègre pas mon équipe", plaisante Vanaken.

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Hans Vanaken sera donc bien devant son poste de télévision ce dimanche pour regarder le Tour des Flandres. Quant au favori, il mise sur Jasper Philipsen. "On verra bien. Mais je vais regarder la course, avant ou après ma sieste."