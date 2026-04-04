Le Bayern se prépare à perdre un monument : Vincent Kompany miserait sur un ancien d'Anderlecht

Le Bayern Munich envisage de se tourner vers le portier passé par le Sporting, en fonction de la décision de Manuel Neuer au terme de cette saison. Le coach Belge pourrait bien être réuni avec un joueur qu'il a côtoyé à Anderlecht.

Manuel Neuer est malgré son âge toujours le numéro un indiscutable au Bayern Munich et ce, depuis de nombreuses années. Mais à aujourd'hui 40 ans, la question se pose et demeure : combien de temps va-t-il encore continuer à jouer?

Une partie de la réponse se trouve dans le fait que son contrat arrive à échéance à la fin de cette saison. Les blessures l'ont déjà freiné, si bien qu'il n'a pas encore disputé 30 matchs cette saison. En interne, au Bayern, on est également conscient qu'une succession devient nécessaire.

Le mois dernier, Vincent Kompany a même envisagé de faire débuter le jeune Leonard Prescott, 16 ans, lors du match retour contre l'Atalanta Bergame. Finalement, Jones Urbig avait été rétabli juste à temps.

Le Bayern veut garder Manuel Neuer un an de plus

Le Bayern souhaiterait proposer à Neuer une prolongation d'un an, mais le gardien doit encore décider s'il l'acceptera. Selon TEAMtalk, on en saurait davantage après la confrontation avec le Real Madrid en Ligue des champions, et le Bayern aurait déjà une préférence pour celui qui pourrait éventuellement succéder à Neuer.

Si l'Allemand décidait de raccrocher les gants, Bart Verbruggen serait alors le premier choix de Vincent Kompany et du club pour le remplacer. Un transfert qui pourrait toutefois provoquer un effet domino dans le football anglais. Le portier est actuellement le gardien de Brighton, mais Newcastle ainsi que Tottenham veulent l'attirer.



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Kompany et Verbruggen se connaissent depuis longtemps

Si le Bayern manifeste lui aussi un intérêt concret, les chances de Newcastle et des Spurs de recruter le Néerlandais diminueraient fortement. L'intérêt de Vincent Kompany ne tombe pas du ciel : le Bruxellois connaît Verbruggen qu'il a côtoyé lors de son passage à Anderlecht.