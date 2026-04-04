Bientôt relégué en D4 mais attendu à Stamford Bridge : un Belge va jouer le match de sa vie contre Chelsea

Port Vale croit en l'exploit contre Chelsea. Après avoir sorti Sunderland, Funso Ojo veut voir le conte de fée se poursuivre.

La saison est décidément bien contrastée pour Port Vale. L'équipe est actuellement dernière de League One, à 12 points du premier club hors de la zone rouge, et évoluera vraisemblablement en quatrième division dans quelques mois.

Mais en FA Cup, la magie opère et les joueurs se transcendent pour passer tour après tour. Ils en sont déjà à leur sixième match dans la compétition. Après la victoire 5-1 contre les amateurs de Maldon & Tiptree, Port Vale a enchaîné quatre qualifications étriquées sur le score de 1-0.

Funso Ojo va défier Chelsea

Le faire contre Bristol (club de milieu de tableau de Championship) était déjà une sacrée performance, que dire de la soirée historique vécue contre Sunderland ? Au combat durant 90 minutes contre les Black Cats, Funso Ojo s'apprête à se frotter à un autre club de Premier League : Chelsea.

Le milieu de terrain belge de 34 ans réalise le chemin parcouru : "Notre mauvais terrain est une arme. Il n'est pas en très bon état. Tous ceux qui sont habitués à un beau tapis et qui doivent réfléchir avant le match aux chaussures qu'ils vont porter partent avec un désavantage", rigole-t-il. Sauf que cette fois, Port Vale disputera le premier match de sa campagne à l'extérieur.



Fouler la pelouse de Stamford Bridge, un privilège pour Ojo, devenu un habitué de la League One (231 matchs avec Scunthorpe, Wigan, Shrewsbury et Port Vale) depuis son passage à l'Antwerp et au Beerschot il y a treize ans.