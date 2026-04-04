"Au début, il n'y aura rien" : Kevin De Bruyne à coeur ouvert sur sa retraite

Kevin De Bruyne fêtera ses 35 ans au mois de juin. Mais à l'entendre, la retraite n'est pas encore pour tout de suite, même s'il y réfléchit déjà.

L'été dernier, Kevin De Bruyne a dû faire un choix après dix ans à Manchester City. En rejoignant Naples, champion d'Italie en titre, il a clairement indiqué sa volonté de continuer à privilégier le projet sportif et non le salaire proposé par certaines destinations exotiques.

"Je voulais continuer à jouer à haut niveau et à Naples, j’avais la possibilité de le faire", explique dans la Gazzetta dello Sport. "C’était donc le meilleur choix pour tout le monde. Je dois essayer d’être heureux dans mon travail et dans ma vie. J’ai trois jeunes enfants, une famille, et je veux faire tout mon possible pour qu’ils se sentent bien".

"Évidemment, c’est différent de l’Angleterre, tant au niveau de la mentalité que du climat, et même du mode de vie. Ce n’était pas facile de changer après dix ans à Manchester, mais maintenant nous nous sommes adaptés, nous nous sentons bien. Et nous sommes tous heureux", poursuit-il.

De Bruyne jouera tant que son corps le lui permet

KDB dispose encore d'un an de contrat à Naples. Et après ? "J’essaie de profiter du moment présent, je pense pouvoir encore jouer quelques années, puis quand mon corps me dira d’arrêter, je le ferai. Mais pour l’instant, je me sens bien". La saison prochaine ne devrait donc pas être sa dernière.



La retraite, il y pense pourtant forcément : "Il n’y aura certainement rien au début, car je voudrais profiter un peu de ma famille, qui a fait tant de sacrifices pour moi. Ensuite, je devrai bien sûr trouver quelque chose à faire. Mais dans un avenir proche, je veux simplement continuer à jouer au football en donnant le meilleur de moi-même pour rester au plus haut niveau possible. Je me sens bien, je suis heureux et ma famille est heureuse pour moi".