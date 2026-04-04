Après la débâcle du Mondial, l'Italie au coeur d'un autre scandale qui éclate au grand jour

Le pays tout entier est toujours sous le choc après ce nouvel échec en qualifications pour la Coupe du monde.

Dans toute l'Italie, on parle de honte après que la Nazionale n'a, une nouvelle fois, pas réussi à décrocher son ticket pour la Coupe du monde. C'est déjà la troisième fois de suite, et la situation commence à devenir franchement préoccupante.

Les Italiens ont partagé l'enjeu (1-1) face à la Bosnie-Herzégovine, avant de s'incliner lors de la séance de tirs au but. Supporters et médias n'ont, logiquement, pas épargné l'équipe nationale.

Mais comme si cette débâcle sportive ne suffisait pas, une histoire étonnante circule désormais au sujet d'une prime refusée au sein du groupe.

Nouveau scandale en Italie après l'échec vers le Mondial

En effet, l'affaire ne s'arrête pas là, car une nouvelle révélation vient ajouter de l'huile sur le feu. Selon La Repubblica, les joueurs auraient réclamé une prime pour battre la Bosnie-Herzégovine.

Le groupe aurait demandé 300.000 euros de bonus supplémentaires en cas de victoire. L'idée était de répartir ce montant entre les joueurs, ce qui aurait permis aux 28 sélectionnés de toucher un peu plus de 10.000 euros chacun.





La Fédération italienne aurait toutefois rejeté cette proposition... et au final, l'Italie n'a pas remporté le match. Comme si la débâcle sportive n'était pas déjà assez douloureuse, la Squadra Azzurra se retrouve désormais au cœur d'une nouvelle polémique, cette fois extra-sportive.