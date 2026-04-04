Officiel : une ancienne gloire de l'Ajax, Liverpool et Barcelone sort de sa retraite en Estonie à 55 ans

Prendre sa retraite est une chose, mais s'écarter définitivement du football en est une autre. Nouvelle illustration avec Jari Litmanen, qui a visiblement des fourmis dans les jambes.

Du temps de la splendeur de Jari Litmanen, l'Ajax était encore un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Le milieu offensif finlandais était d'ailleurs un pilier du sacre amstellodamois en 1995.

Ses 133 buts en 255 matchs aux Pays-Bas lui ont ensuite valu de jouer pour le FC Barcelone et Liverpool, il s'est d'ailleurs fait élire joueur de l'année en 2000 chez les Catalans.

L'homme aux 137 sélections pour la Finlande avait mis un terme à sa carrière à l'âge de 41 ans en 2012, du côté du HJK Helsinki après avoir remporté 21 trophées collectif. On l'a ensuite revu dans divers matchs de charité.

L'amour du jeu jamais vraiment éteint

De quoi combler le manque de l'adrénaline au moment de monter sur le terrain ? Pas tout à fait. Litmanen vient en effet d'annoncer son retour à la compétition à l'âge de 55 ans.

C'est le club estonien du Tallinna Kalev qui aura l'honneur de le remettre en jambe, Litmanen a été inscrit pour y évoluer avec l'équipe C. Donnera-t-il un coup de main au noyau en deuxième division ? Nous n'en sommes pas encore là, mais un tel retour fait déjà grand bruit dans le championnat estonien.



