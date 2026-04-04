📷 Pas sûr que la Pro League valide : le plan...osé de Saint-Trond pour contrer l'arme fatale de l'Union

Saint-Trond commence ses Playoffs avec l'un des matchs les plus difficiles sur papier : un déplacement au Parc Duden. Les Canaris ne veulent plus se faire avoir sur phase arrêtée.

C'est sans doute loin d'être un hasard : les trois premières équipes du classement de D1A (l'Union, le Club de Bruges et Saint-Trond) sont aussi les trois équipes qui marquent le plus de buts sur phase arrêtée (13 réalisations chacun). Une nouvelle preuve de l'importance de ces situations dans le football moderne.

Saint-Trond a beau avoir autant de buts marqués sur phase arrêtée que l'Union, il n'en sort pas moins traumatisé de sa dernière rencontre face aux Saint-Gillois. Les champions en titre ont plié le match grâce à deux corners de Besfort Zeneli en moins de cinq minutes.

Christian Burgess et Ross Sykes ont tour à tour surgi pour battre Leo Kokubo à bout portant. Les deux défenseurs anglais sont identifiés depuis un bon bout de temps comme les deux principales menaces à surveiller, mais parviennent régulièrement à se défaire du marquage adverse.

Saint-Trond dit non aux corners

Ils seront à nouveau une arme redoutable dans ces Playoffs où les matchs se veulent parfois plus fermés. Mais Saint-Trond ne l'entend pas de cette oreille. A quelques heures de leur déplacement dans la capitale, les Canaris ont posté un montage photo qui en dit long sur leur peur de concéder des phases arrêtées.

On y voit un coin du terrain arrondi à la peinture, laissant le poteau de corner comme un vulgaire élément de décoration. Autant dire que les troupes de Wouter Vrancken y réfléchiront à deux fois avant de se dégager à l'emporte-pièce.