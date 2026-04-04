📷 "Il est évident qu'il est en surpoids" : un ancien de l'Union pas épargné par son entraîneur

Victor Boniface n'est plus le joueur qu'il était à l'Union Saint-Gilloise et au Bayer Leverkusen. mais le Nigérian est prêt à se battre pour revenir.

Le noyau du Werder Brême réunit plusieurs anciens Unionistes : Senne Lynen, Cameron Puertas, mais aussi Victor Boniface. Le dernier cité n'a toutefois plus joué depuis le mois de décembre et ne compte que deux titularisations en Bundesliga cette saison.

L'ancien chouchou du Parc Duden a été opéré au genou. Cette semaine, il a fait son retour à l'entraînement ; mais la bedaine devinée sur les photos publiées sur le Bild montre qu'il est loin de l'état de forme qui était le sien lorsqu'il marchait sur les défenses de Pro League ou lors de saison à 14 buts et 9 assists pour mener le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso au titre.

Bir yıl önce 45.000.000 Euro piyasa değerine sahip olan Victor Boniface'in son hali.



Güncel piyasa değeri: 5.000.000 Euro pic.twitter.com/Usz4OfzJVQ — Denge+ (@dengeplus) April 1, 2026

Un long chemin pour retrouver son niveau d'il y a deux ans

Depuis sa dernière apparition en match officiel, le Werder a changé d'entraîneur. Daniel Thioune aimerait pouvoir l'utiliser, mais sait qu'il devra se montrer patient : "Tout d’abord, je suis heureux de l’avoir rencontré. Nous avons eu une longue discussion, et il a indiqué qu’il veut nous aider dans notre lutte pour le maintien en championnat", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Pour moi, cela offre une option supplémentaire, mais pas ce week-end. Si nous pouvons offrir à Victor quelques minutes de temps de jeu, cela pourrait être une grande aide et un véritable atout pour nous. En attendant, il est évident qu’il est en surpoids. Lui comme nous en sommes conscients. J’aimerais le voir dans une meilleure forme. Mais l'important, c'est qu'il soit désireux de nous aider", enchaîne l'entraîneur germano-sénégalais.





En Allemagne, sa condition physique suscite beaucoup de commentaires. S'il est vrai que rester dans un état de forme optimal après une opération n'est pas chose aisée, Victor Boniface devra redoubler d'efforts pour aider le Werder à assurer son maintien.