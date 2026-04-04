Blessures à répétition, la faute à qui ? Marc Wilmots se livre sur le plus grand mal du Standard cette saison

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Marc Wilmots aurait évidemment aimé que le Standard trouve sa place dans le top 6, mais se réjouit tout de même d'avoir vu l'équipe qu'il a constituée se battre jusqu'au bout, malgré un nombre incalculable de blessures et six cartes rouges qui ont causé beaucoup de tort.

Avec quatre absents pour le premier match des Europe Play-Offs à Louvain (Epolo encore en RDC et les blessures d'Assengue, Fossey et Teuma), le Standard est dans sa moyenne. Depuis le début de la saison, les Rouches ont dû se passer de deux à huit joueurs par rencontre, et celle-ci ne fera donc pas exception.

La faute à un staff médical qui ne prépare pas bien ses joueurs ? À un directeur sportif qui a recruté trop de profils à risque ? Aux joueurs qui n'ont pas fait les bonnes choses pour rester en forme ? À la malchance, tout simplement ? Marc Wilmots a tenté de répondre à la question dans un entretien accordé à nos confrères du groupe IPM.

"Il faut analyser ça au cas par cas. Mohamed El Hankouri s'est par exemple blessé en fin d'échauffement en ouvrant son pied sur une passe, comme Timothé Nkada et un autre joueur. Notre plus grand problème, c'est qu'on manque de matchs pour remettre les joueurs en route, avec du rythme."

Surtout de la malchance, les nombreuses blessures au Standard ?

"Quand tu relances quelqu'un avec prudence mais qu'il doit jouer plus que prévu pour compenser une autre blessure, ça complique rapidement la situation. Casper Nielsen a souffert du syndrome des loges (au mollet), on l'a relancé doucement, puis Nayel Mehssatou s'est occasionné un lumbago juste avant le match de Coupe à Beveren, donc on a directement dû faire jouer Casper plus que prévu."

Lire aussi… Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"
Les blessures ont donc joué un rôle important dans la saison du Standard, au même titre que les exclusions (6). "Vu d'où on vient et tout ce qu'on a dû traverser, c'est déjà une performance d'avoir pu batailler pour le top 6 jusqu'au bout. Sans tout ça, on aurait pu être dedans", conclut le directeur sportif des Rouches, qui devra corriger ce qui doit l'être en été pour offrir à Vincent Euvrard un noyau à la hauteur de ses ambitions.

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