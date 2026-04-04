"Et si c'était mon tour ?" : Hans Vanaken à cœur ouvert après l'annonce de retraite de Simon Mignolet

Hans Vanaken sera-t-il le prochain à prendre sa retraite au Club de Bruges ? C'est possible, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Le médian offensif, qui est revenu sur l'annonce du portier expérimenté, a encore la soif de vaincre.

Cette semaine, le vestiaire du Club de Bruges a été quelque peu secoué par l'annonce de la retraite de Simon Mignolet. Hans Vanaken espère que cette nouvelle pourra donner un petit coup de pouce aux Blauw & Zwart dans la course au titre, même si les performances d'une équipe ne devraient pas dépendre de l'histoire d'un seul homme.

"Le résultat final ne devrait pas avoir d'importance. Même si nous ne remportons pas le titre, Simon mérite une très belle fin", glisse Vanaken dans un entretien accordé à nos confrères de Het Nieuwsblad.

La décision du portier de 38 ans n'a pas vraiment surpris Vanaken. "Officiellement, je n'étais pas encore au courant, mais je m'en doutais un peu", assure-t-il. "Nos épouses s'entendent bien et on savait que ça allait arriver prochainement."

Hans Vanaken se dit qu'il est peut-être le prochain

Le Diable Rouge revient ensuite sur le moment où Simon Mignolet a annoncé sa décision. "Sur la table du kiné, j'ai vu un message dans le groupe WhatsApp selon lequel on devait tous être impérativement dans le vestiaire à 10h00. J'ai trouvé ça bizarre, puis en entrant dans le vestiaire, en voyant les caméras et quand Simon a demandé si tout le monde était bien là, j'avais compris."

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Une annonce qui pourrait avoir un impact important. "Il va nous manquer. Après ça, j'ai tout de suite pensé : 'merde, et si c'était mon tour ?' Je suis le plus âgé de l'équipe après lui, donc ça me touche de près. Cependant, j'espère encore jouer le plus longtemps possible, gagner le plus de trophées possible et jouer tous les matchs", conclut Hans Vanaken, pas encore résigné.