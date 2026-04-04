🎥 La première grande polémique des Play-Offs était là : "Mais qu'est-ce que vient faire le VAR ?"

Genk a lancé ses Europe Play-Offs par une victoire sur la pelouse de l'Antwerp. Les Limbourgeois ont cependant eu quelques sueurs froides en fin de match, avec un possible penalty en faveur des Anversois.

Grâce à un doublé de Daan Heymans, le Racing Genk a décroché sa première victoire des Europe Play-Offs sur la pelouse de l'Antwerp, ce vendredi soir (1-2).

Mais dans le temps additionnel de la seconde période, la tension est montée d'un cran lorsque l'arbitre Lothar D'Hondt a été appelé à consulter le VAR. Mujaid Sadick et Vincent Janssen s'étaient touchés dans la surface, provoquant la chute spectaculaire de l'attaquant néerlandais.

Beaucoup d'observateurs ont rapidement compris qu'il n'y avait nullement lieu de donner penalty, mais l'arbitre principal s'est tout de même rendu près de son écran pour revoir la phase. "Je vais le dire tout de suite : je ne comprends pas ce qu'il fait", a lancé Franky Van der Elst dans le direct sur DAZN.

Franky Van der Elst ne comprend pas l'intervention du VAR

"On a passé la journée de mardi à visionner une centaine d'actions, et vous voulez immédiatement accorder un penalty ici ? Est-ce que Ken Vermeiren, dans le VAR, pense vraiment que c'est un penalty ? Franchement, je suis très content que Lothar D'Hondt ne l'ait pas donné", s'est étonné l'ancien Diable Rouge.

Plus de peur que de mal, donc, pour le Racing Genk, qui n'a logiquement pas vu l'Antwerp recevoir un penalty pour égaliser dans les derniers instants. Cela aurait été, déjà, la première véritable polémique de cette cuvée 2026 des Play-Offs.



