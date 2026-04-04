"Ils doivent vraiment trouver une solution" : les Diables résoudront-ils ce souci récurrent pour le Mondial ?

Les Diables sont revenus des États-Unis avec confiance, mais certains ne sont pas encore entièrement convaincu par le jeu des Belges. Il y a notamment un problème récurrent en vue de la Coupe du monde qui continue d'agacer Johan Boskamp.

La Belgique a bouclé sa tournée internationale aux États-Unis par un match nul 1-1 contre le Mexique, après avoir étrillé un autre organisateur, les USA, avec une nette victoire 2-5. De quoi rentrer avec le sourire aux lèvres.

Johan Boskamp a été un observateur attentif de ces deux rencontres. Du moins il a fait de son mieux : "J'essaie de rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin mais je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je me suis endormi comme une bûche", a-t-il confié à Het Belang van Limburg.

Johan Boskamp voit de bonnes choses chez les Diables Rouges mais s'inquiète des corners

Le Néerlandais est aussi revenu sur le jeu belge : "Lors du premier match, j'ai trouvé les Américains extrêmement faibles, mais la Belgique m'a donné une impression d'énorme envie", a-t-il relevé comme point positif.

Mais il reste du travail. Lors des deux rencontres, les Diables ont encore encaissé sur corner : "Ils doivent vraiment trouver une solution pour résoudre ces buts encaissés sur phases arrêtées", dit Boskamp.



"Ils ont des entraîneurs spécialisés pour ça, non ? Avant, il suffisait de tenir son homme. La plupart du temps, ça marchait très bien", conclut l'analyste néerlandais. Rudi Garcia parviendra-t-il à régler ça d'ici la Coupe du monde ?