FA Cup : Jérémy Doku et City humilient Liverpool, un Belge voit son conte de fées stoppé à Stamford Bridge

Chafik Ouassal
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FA Cup : Jérémy Doku et City humilient Liverpool, un Belge voit son conte de fées stoppé à Stamford Bridge

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Après-midi douloureuse pour Liverpool et la surprise Port Vale en quart de finale de la FA Cup, les deux formations n'ont pas survécu face à Manchester City et Chelsea et quittent la compétition.

Suite à la trêve internationale, c'était place aux quarts de finale de la FA Cup outre-Manche. La grosse affiche de la journée opposait Liverpool à Mancheser City, mais finalement il n'y a pas eu de vraie opposition, la rencontre a été à sens unique.

Jérémy Doku (titulaire) et Manchester City recevaient Liverpool, qui a pourtant bien tenu le coup et même obtenu la première grande occasion grâce à Moh' Salah, qui lui vit ses derniers mois sous le maillot des Reds. 

Douche glacée pour Liverpool

City a pourtant eu du mal à se créer des occasions, mais les locaux obtenaient un penalty suite à une faute de Virgil van Dijk sur Nico O'Reilly, et Erling Haaland ouvrait le score (39e). Puis juste avant la mi-temps, le Norvégien s'offrait même un doublé après avoir repris de la tête un centre d'Antoine Semenyo.

Immédiatement après la pause, Cherki servait Semenyo (50e) pour le 3-0 avant qu'Haaland (57e) ne plante le coup de grâce et fixe le score final à 4-0. À l'heure de jeu, Liverpool a eu la chance de réduire l'écart, mais Salah a raté le penalty, repoussé par Trafford. City ira donc à Wembley pour la huitième année consécutive pour tenter d'y remporter sa place pour la finale.

Fin du conte de fées pour le Belge Funso Ojo et Port Vale

Titulaire, le Belge Funso Ojo et la modeste formation de Port Vale héritaient d'une affiche de rêve à Stamford Bridge. La révélation de cette FA Cup est parvenue à se hisser jusqu'en quarts mais voit son parcours s'arrêter brusquement.

Les Blues menaient rapidement au score grâce à Hato (2e) et Pedro (25e) avant qu'un auto-but de Lawrence-Gabriel juste avant le repos ne mette Chelsea en position confortable. Après le repos, Chelsea déroulait. Adarabioyo (57e), Andrey Santos (69e), Estêvão (82e) puis Garnacho dans les arrêts de jeu fixaient le score final à 7-0.

A noter enfin que Roméo Lavia était également titulaire dans les angs de Chelsea, le Diable Rouge a joué 78 minutes.

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