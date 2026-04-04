🎥 Les RSCA Futures sévèrement corrigés, le RWDM n'y arrive pas, les Francs Borains et Eupen sourient

On jouait la 32e journée en Challenger Pro League avec quatre rencontres au programme de ce samedi qui mettaient en lice le leader Beveren, Eupen, les Francs Borains et le RWDM.

Beveren de tous les records

Les RSCA Futures accueillaient Beveren, ogre de la saison en Challenger Pro League qui a déjà assuré sa promotion en JPL, mais court toujours derrière les records. Les jeunes Anderlechtois l'ont appris à leurs dépens.

Mertens (4e) ouvrait rapidement le score bien servi par Bruls. L'ancien médian d'Eupen offrait ensuite la balle du deux-zéro à Lokesa (22e), et remettait le couvert pour la troisème fois de la soirée pour ce même Lokesa (45e). Après le repos, Mertens y allait de son doublé en transformant un penalty (53e) avant que Slegers n'inflige le coup de grâce aux jeunes Mauves (56e).

Beveren continue d'écrire l'histoire en Challenger Pro League. Après s'être déjà sacré champion, le club détient désormais également le record de points grâce à sa victoire sans appel contre le RSCA. Avant même la trêve internationale, Beveren avait déjà égalé le record de 79 points après sa victoire 4-0 contre Liège. Ce record était auparavant détenu par le STVV, champion lors de la saison 2008-2009.

Eupen empoche trois points précieux

En visite chez les jeunes Brugeois, les Pandas ont réalisé une belle affaire la course au Playoffs de montée. Isaac Nuhu (45e +1) a inscrit le seul but du match qui permet à Eupen de s'installer provisoirement à la 6e place, devant le RFC Liège qui joue demain.





Les Francs Borains enchainent

Yanis Hadjem (58e) et Maxime Bastian (60e) ont permis au RFB de l'emporter en déplacement au Lierse. Une victoire qui fait suite à celle contre Courtrai, et trois points qui permettent aux Borains de s'éloigner un peu plus de la zone rouge.

FT | Twee doelpunten kort na elkaar bezorgen Francs Borains een belangrijke overwinning! 🟢⚪️ #LIERFB pic.twitter.com/tjH2rqNfiB — DAZN België (@DAZN_BENL) April 4, 2026

Lommel enfonce les Molenbeekois

Kwasi Poku (62e) répondait à l'ouverture du score du Lommelois Seuntjens (61e). Schoofs (72e) remettait Lommel aux commandes mais les Bruxellois égalisaient à nouveau grâce à Usman Simbakoli (78e). Mais c'est bien Lommel qui empoche finalement les trois points, Banguera Riascos (88e) plantait le but de la victoire et fixait le score final à 3-2.

Lommel consolide sa place dans le Top-6 alors que le RWDM s'enlise à la 18e place du classement avec ce troisième match de suite sans victoire.