"Mieux pour le football belge que l'Union soit championne et pas Bruges"

Chafik Ouassal
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"Mieux pour le football belge que l'Union soit championne et pas Bruges"
Photo: © photonews

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Après la trêve internationale les différents championnats reprennent leurs droits. Chez nous, c'est place aux playoffs, avec la course contre la relégation, l'Europe et surtout la course au titre avec les Champions playoffs.

L'Union, championne en titre, débute ses Playoffs avec confiance à la place de leader. Après une solide saison régulière, les jaune et bleu débute ce sprint final vers le titre contre STVV. Les Bruxellois affichent un niveau impressionnant depuis des mois et reçoivent également beaucoup d'éloges. Hein Vanhaezebrouck les place même légèrement en tête des favoris.

Selon l'ancien entraîneur, ce sera surtout un duel avec Bruges dans ces PO : "Pour ne pas dire cinquante-cinquante, je donne à l'Union 51% de chances, et Bruges 49", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck voit, et espère, que l'Union sera championne

Ainsi, il voit l'Union avoir un léger avantage dans la course au titre. Les Bruxellois peuvent également présenter les meilleurs stats, le Club reste le grand challenger. Pour beaucoup, c'est même le favori. Vanhaezebrouck espère cependant que le titre ira à au Parc Duden : "Pour le football belge, il serait préférable que l'Union devienne à nouveau championne et pas Bruges", indique-t-il.

Il y a selon lui une bonne raison à cela. Il pense en effet que Bruges, avec un titre de plus, ne sera bientôt plus rattrapable dans un avenir proche : "Si le club continue sur cette voie là, ils seront bientôt seuls et isolés tout en haut, impossibles à rattraper."

"C'est déjà l'équipe la plus riche. Si elle empoche encore tout cet argent de la Ligue des champions, cet écart ne fera que se creuser et je ne vois pas d'autres clubs se joindre à eux. En tout cas pas tout de suite", conclut-il.

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