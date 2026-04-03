Matthieu Epolo absent, et quatre joueurs écartés du noyau A du Standard avant le déplacement à Louvain !

Vincent Euvrard a livré plusieurs nouvelles importantes en conférence de presse. Matthieu Epolo ne défendra pas les cages du Standard en déplacement à Louvain, et quatre joueurs ont été écartés du noyau A !

C'est après un week-end de trêve internationale, et douze jours après la prestation moribonde face à Westerlo pour terminer la phase classique, que Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi. Au programme, les Europe Play-Offs et un déplacement à Louvain, ce samedi, pour lequel le T1 des Rouches a fait le point sur les forces en présence et les joueurs encore à l'infirmerie.

"Steeven Assengue, Marlon Fossey et Teddy Teuma sont absents. Ibrahim (Karamoko) souffre d'un début de pubalgie qui siffle un peu, mais il a réalisé la plupart des entraînements et je m'attends à ce qu'il soit disponible. Mohamed El Hankouri est également disponible."

Matthieu Epolo, toujours au Congo, ne jouera pas

Il y aura, par contre, un nouveau changement dans les cages des Rouches. "Matthieu Epolo sera toujours au Congo. Ils sont en pleines festivités là-bas. Il devait rentrer hier, mais le président du Congo a décidé autre chose, et on se retrouve dans une situation de m.... Si on lui dit de revenir, cela peut être pris pour un manque de respect et ça peut avoir des répercussions sur sa Coupe du monde. On a donc décidé de le laisser, et il reviendra après. Lucas sera dans le but, il nous a convaincu quand il a joué."

La trêve internationale a aussi permis à Dennis Ayensa de prendre contact avec ses nouveaux coéquipiers en Iran, sa nouvelle sélection, avec laquelle il devrait disputer la Coupe du monde. "Il n'a pas encore joué parce que son passeport n'était pas encore en ordre, mais il a réalisé tous les entraînements avec eux. Ils voulaient le voir, car c'était la dernière occasion de le faire."

Gustav Mortensen, par contre, s'est mis en lumière avec les U21 du Danemark, avec un triplé de passes décisives. "Il confirme le niveau avec lequel il est arrivé ici. C'était un peu moins bon ces dernières semaines, mais il gardait des statistiques physiques énormes et c'était pareil avec le Danemark. Il arrive de plus en plus dans la zone d'assist, donc c'est très bien."



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"Le sélectionneur des U21 du Danemark était venu le voir lors d'une séance d'entraînement ici pour prendre le contact et le voir à l'oeuvre. Nous avons pointé les mêmes points de progression chez lui, ce qui est une bonne chose. Mais il confirme qu'il est dans une bonne progression."

Quatre joueurs du Standard écartés du noyau A !

Enfin, Vincent Euvrard a confirmé une grande nouvelle. Quatre joueurs sont écartés du noyau A, ne joueront pas pendant les Europe Play-Offs et quitteront le club en été : Alexandro Calut, Léandre Kuavita, Boli Bolingoli et Thomas Henry.

"Ce furent des décisions difficiles à prendre, car il y a un être humain derrière le joueur. Mais on voit les Play-Offs comme une opportunité de développement pour la saison prochaine plutôt qu'une finition de cette saison. Je dois construire une équipe qui peut remonter vers le haut, et c'est ma responsabilité de prendre des décisions."

"Même pour le joueur qui s'y attend, ce n'est pas toujours agréable. Dans l'esprit général, tu arrêtes avant la fin de saison, mais je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, la saison est finie et on entame une autre page. Pour moi, ce n'est pas une question d'attitude des joueurs, mais une décision proactive pour construire le futur du club", a conclu Vincent Euvrard, confirmant que Kuavita et Calut termineront la saison chez les U23.