Accord trouvé : Anderlecht tient son nouveau directeur sportif !

Anderlecht veut y voir plus clair pour son organigramme de la saison prochaine. Et cela commence par la nomination d'un directeur sportif...qui est sur les rails.

Anderlecht est dans une situation délicate en cette fin de saison. Le club a dû à la fois se pencher sur la succession de Besnik Hasi, préparer la dernière ligne droite de la saison (avec la perspective d'un premier trophée en neuf ans) et se positionner quant à la potentielle prolongation du contrat de certains cadres (on pense notamment à Colin Coosemans et Thorgan Hazard) sans directeur sportif.

Depuis le départ d'Olivier Renard, plusieurs noms ont été évoqués. Marc Overmars, Marijn Beuker, Nils Koppen ont tour à tour été cités. Mais aucune piste ne s'est concrétisée pour le moment.

La piste menant à Antoine Sibierski est également revenue sur la table. Elle semble maintenant être le scénario le plus plausible. Le directeur sportif de Troyes est de plus en plus proche de rejoindre le Sporting.

Siberski en pôle à Anderlecht

Le Français de 51 ans ne voulait pas perturber son club dans la course à montée à Ligue 1 avec son cas personnel. Mais Sacha Tavolieri rapporte qu'un accord a bien été trouvé entre Sibierski et Anderlecht.

Si cela se confirme, les Mauves pourront pour de bon commencer à se préparer pour la saison prochaine, en définissant les priorités du noyau. Cela vaut aussi pour le staff. Comme nous vous en parlions dans son portrait, Antoine Sibierski n'hésite pas à faire le ménage là où il débarque.



