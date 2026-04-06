Analyse Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid
Photo: © photonews
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Si le Standard a trouvé de la constance dans ses prestations, ce n'est pas encore le cas de son facteur X, Rafiki Saïd, qui souffle le chaud et le froid. Le Comorien a de l'or dans les pieds, mais ne franchira pas le cap espéré s'il ne parvient pas à l'exploiter avec régularité.

Avec cinq buts et trois passes décisives en championnat, Rafiki Saïd est le joueur le plus décisif du Standard depuis le début de la saison. Le Comorien est, cependant, le meilleur buteur d'une équipe le moins prolifique de notre Pro League.

Et là où son Standard a trouvé de la consistance dans ses performances, avec une série en cours de sept matchs sans défaite, l'ailier de 26 ans continue d'alterner le (très) chaud et le (très) froid et peine à trouver de la régularité.

Excellent contre plusieurs des meilleures équipes de la compétition, dont le Club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht ou encore Genk, Saïd est à la traîne, voire invisible dans beaucoup d'autres matchs de moindre envergure.

Comme encore ce samedi à Louvain, l'ancien joueur de l'ESTAC Troyes fait preuve d'un déchet bien trop prononcé dans le dernier geste, et semble vouloir forcer son talent quand il ne parvient pas à faire la différence, avec des crochets répétés, connus de toutes les défenses, qui ne font plus aussi souvent mouche.

Le Standard a trouvé de la régularité, Rafiki Saïd en cherche encore

La saison de Rafiki Saïd est, en réalité, difficile à décrire. Comment en vouloir à un joueur arrivé pendant l'été, qui n'est pas un attaquant de pointe, qui ne joue pas toujours à sa bonne position mais qui a pourtant été impliqué dans 33 % des buts de son équipe en phase classique ?

Néanmoins, l'international (20 sélections, 8 buts) semble capable de bien mieux, car son talent balle au pied rappelle certains des meilleurs joueurs passés par notre Pro League récemment. Ces derniers étaient, toutefois, bien plus adroits dans le dernier tiers adverse et bien plus tranchants au moment de véritablement piquer l'adversaire.

Son discours témoigne du contraire, mais Rafiki Saïd donne parfois le sentiment de choisir ses matchs, ou en tout cas de se sentir supérieur à des équipes moins ronflantes, ce qui l'encourage parfois à vouloir tout faire tout seul ou à mettre moins d'implication dans son dernier geste.

Saïd est le facteur X du Standard, et le joueur de 26 ans a largement les qualités pour évoluer dans l'un des cinq grands championnats européens. Mais pour faire l'objet d'une offre véritablement intéressante pour tout le monde cet été, il devra trouver davantage de régularité dans ses prestations pour se mettre en évidence, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui... pour le plus grand regret du Standard, qui sait à quel point il est beaucoup plus dangereux lorsque le Comorien preste à son meilleur niveau.

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