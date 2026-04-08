Le PSG frappe fort... et l'Atletico aussi : les résultats de la Champions League

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Deux matchs au programme ce mercredi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG recevait Liverpool et le Barça recevait l'Atletico Madrid.

Le PSG, champion en titre de cette Champions League, recevait Liverpool ce mercredi et n'a pas tremblé une minute face aux Reds. Dès l'entame de match, il n'y en avait que pour Paris. 

Désiré Doué a d'ailleurs rapidement ouvert le score d'une très belle frappe à la 11e minute de jeu. Mamardashvili empêchait son compatriote Kvaratshkhelia de faire le break, avant d'encore intervenir devant Doué et Dembélé. 

Le score aurait pu être bien pu lourd à la pause, et en seconde période, le PSG reprendra le contrôle des débats. Une vraie démonstration de football, confirmée par le 2-0 signé Khvisha Kvaratshkhelia qui mystifie Mamardashvili (66e). Le penalty sifflé sur Zaïre-Emery est annulé, Konaté ayant touché le ballon (74e), mais le score restera nettement à l'avantage de Paris. 

Le FC Barcelone va devoir sortir le grand jeu 

La sensation est cependant venue de Catalogne, où le FC Barcelone a vécu un off-day total contre l'Atletico Madrid. Pourtant, Lamine Yamal faisait le show et enchaînait les gestes de grande classe, mais les Blaugrana ne trouvaient pas la faille. 

Pau Cubarsi prendra alors un carton rouge pour un mauvais geste en tant que dernier homme (42e), et la punition tombera presque immédiatement. Un extraordinaire coup-franc de Julian Alvarez fera 0-1 en faveur des Colchoneros

On se dit que le Barça vivra une deuxième période très compliquée, mais le deuxième but ne tombera finalement qu'à la 70e minute des pieds d'Alexander Sorloth, l'ancien de La Gantoise. À 0-2 avant le match retour, les Catalans devront donc sortir le grand jeu au retour. 

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