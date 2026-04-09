Des nouvelles de Christian Benteke : le buteur plante son deuxième but sur ses deux derniers matchs

Des nouvelles de Christian Benteke : le buteur plante son deuxième but sur ses deux derniers matchs
Photo: © photonews

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Christian Benteke (35 ans) a planté un but ce jeudi lors d'un match entre Al-Wahda et le Kalba FC (2-2).

Le buteur belge était titulaire dans cette rencontre comptant pour la 22e journée d'UAE Pro League. Il a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Le Syrien de 32 ans, Omar Kharbin, a ensuite doublé la mise pour Al-Wahda sur penalty dix minutes plus tard.

Mais malheureusement pour le joueur belge et ses coéquipiers, l'adversaire est revenu au score en seconde période. Renné Rivas a planté un doublé en deux minutes (69e et 71e).

Le score est ensuite resté inchangé. Les deux équipes se sont donc quittées sur un score de parité (2-2). Al-Wahda est actuellement 4e du championnat tandis que le Kalba FC est 10e. 

Deux buts à son compteur

Christian Benteke a désormais pris part à un total de sept matchs avec le club émirati. Déjà buteur lors du précédent match de son équipe contre Al-Nasr SC (2-2), l'attaquant a désormais inscrit deux buts avec sa nouvelle équipe.


Le Belge a signé, en janvier dernier, un contrat jusqu'en juin 2027 avec Al-Wahda. À 35 ans, il s'agit inévitablement de l'une de ses dernières destinations, si ce n'est la dernière, en tant que footballeur professionnel.

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