"Je n'ai jamais réclamé un seul euro" : Gianluigi Donnarumma met les choses au clair

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Gianluigi Donnarumma s'est confié sur la défaite de l'Italie en finale des barrages de la Coupe du monde et sur l'affaire des primes promises en cas de qualification pour le tournoi.

Au micro de Sky Sports, il a expliqué son ressenti sur les premiers jours qui ont suivi la désillusion : "Les premiers jours, j’ai eu beaucoup de mal à digérer. C’était des jours très durs et éprouvants, comme pour tous les Italiens." 

La polémique sur les primes

Concernant la rumeur autour des supposées primes réclamées par certains joueurs en cas de qualification pour la Coupe du monde, il a tenu à clarifier la situation. "J’ai été blessé par les commentaires et les propos sortis sur les prétendues primes que nous aurions demandées", a-t-il précisé.

"Je n’ai jamais réclamé un seul euro à la sélection italienne. Personne n’a rien demandé. Notre récompense, c’était d’aller au Mondial, et nous n’y sommes pas arrivés"

Et la suite pour l'Italie ? "Nous avons quatre ans devant nous. Avant de penser au prochain Mondial, il y a d’autres tournois comme l’Euro et la Ligue des nations entre-temps. Il faut réagir. C’est dur, mais il faut avancer avec force et la conscience que l’Italie redeviendra grande."


L'Italie ne disputera pas la Coupe du monde 2026 pour la troisième fois de suite. La dernière participation des Italiens dans le tournoi remonte à 2014. Depuis son sacre en 2006, la Nazionale a été sortie dès la phase de groupes en 2010 et 2014.

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