Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison
Photo: © photonews

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Nathan Ngoy livre une première saison étincelante à Lille cette saison. Il en a d'ailleurs été joliment récompensé.

Vu toute l'effervescence du derby du Nord, l'information était un peu passée sous silence ; mais avant le choc contre Lens, Nathan Ngoy a été invité à se présenter au milieu du terrain. Et ce pour une bonne raison : on lui a en effet remis son trophée de Lillois du mois.

Le Diable Rouge a en effet été élu meilleur joueur de LOSC du mois de mars, pendant lequel l'équipe a engrangé un joli 10 sur 12 en Ligue 1. Avec une seule clean sheet à la clé, mais une grand première pour Ngoy.

Lors du match contre Nantes, l'ancien défenseur du Standard a inscrit son premier but chez les Dogues pour décider de la rencontre. De quoi lui valoir cette récompense de joueur du mois pour la première fois.

La carte jaune (encore) de trop 

Mauvaise nouvelle toutefois en fin de match : Ngoy a écopé d'une carte jaune dans le temps additionnel, cela lui vaudra de manquer le match contre Nice le 18 avril.

Le Bruxellois de 22 ans avait déjà été suspendu au mois de février, mais a écopé de cinq cartes jaunes jaunes lors des six derniers matchs depuis lors. Il sera malgré tout bien sur le terrain ce week-end pour les retrouvailles avec Aron Donnum lors du déplacement à Toulouse.

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