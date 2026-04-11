Analyse Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo
Photo: © photonews

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Vincent Euvrard est une nouvelle fois privé de Matthieu Epolo pour la réception de Westerlo, ce samedi. Voici la composition probable des Rouches pour cette deuxième rencontre d'Europe Play-Offs.

Cette fois légèrement blessé au doigt, Matthieu Epolo est une nouvelle fois absent pour la rencontre entre le Standard et Westerlo, ce samedi soir. C'est donc Lucas Pirard, pour la onzième fois de la saison déjà, qui défendra les cages des Rouches.

En défense, Marlon Fossey et Steeven Assengue seront de retour la semaine prochaine, mais ne sont pas encore disponibles. La ligne de 5 attendue est donc la même que ces dernières semaines : Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, David Bates, Josué Homawoo et Gustav Mortensen.

Au milieu de terrain, Ibrahim Karamoko ne sera pas dans le groupe, le Français souffrant d'un début de pubalgie. Teddy Teuma est quant à lui absent pour encore quelques semaines. C'est donc l'entrejeu Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen qui devrait être aligné, comme à Louvain.

Adnane Abid et Dennis Ayensa ont mérité leur place pour ce match

Sur les côtés, Rafiki Saïd est attendu sur le côté gauche, tandis qu'Adnane Abid semble avoir gagné, à Louvain, le mérite d’enchaîner à droite. Il en va de même pour Dennis Ayensa en attaque, dont la montée au jeu ponctuée de deux buts avait offert la victoire au Standard.

Lire aussi… Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)
La composition probable des Rouches contre Westerlo : Pirard - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Ilaimaharitra, Nielsen - Abid, Saïd - Ayensa.

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