Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

Le Club se déplaçait au Stayen où Sabbe et Forbs ont dû quitter le terrain après une demi-heure de jeu alors que Bruges était mené au score. Le premier semblait le plus sérieusement touché.

Bruges était rapidement mené au Stayen après l'ouverture du score de Ryotaro Ito (22e). Le staff médical brugeois a dû toutefois rapidement intervenir peu après ce but, suite à un choc entre deux joueurs Blauw & Zwart.

Après un duel entre le latéral gauche de Saint-Trond Hata et Carlos Forbs, le Portugais est retombé la tête contre la jambe de son coéquipier Kyriani Sabbe. Le genou de ce dernier s'est plié de manière totalement anormale, de quoi mettre fin à son match et le forcer à sortir.

Sabbe aidé pour quitter la pelouse

Sabbe semblait souffrir énormément et a été aidé pour sortir du terrain par Raphael Onyedika et un membre du staff. Pour Ivan Leko, devoir effectuer un changement si tôt était évidemment regrettable, mais la grande question est surtout de savoir combien de temps le Club devra se passer de Sabbe.

Forbs lui aussi a dû quitter la rencontre prématurément. Leko n'avait pas d'autre choix que de procéder à un double changement : le Croate a fait entrer Hugo Siquet et Mamadou Diakhon.

STVV menait donc à la pause grâce à une superbe combinaison conclue par Ito. Doublement touché, Bruges a su répondre en seconde période. Sur une mauvaise passe en retrait de Taniguchi, Hugo Vetlesen (48e) s'interposait bien et se retrouve seul face à Kokubo.





Bruges renverse le match

Taniguchi revenait mais son tacle ne faisait que dévier le ballon du Brugeois vers le but. Un petit coup de chance et un changement en or de Leko qui permettaient à Bruges de revenir au score. Le Club s'installait alors dans et autour de la surface de réparation du STVV.

En fin de match, après une intervention décisive de Kokubo, le ballon revenait à Siquet dont le centre au second poteau trouvait Tzolis, dont la reprise de la tête heurtait la main de Vanwesemael. Ce dernier ne protestait pas lorsque l'arbitre M. D'Hondt désignait le point de penalty.

Le Grec transformait le penalty (80e) offrant la victoire sur le fil à Bruges. Ces derniers prennent la tête du championnat et mettent la pression sur l'Union, qui se déplace à Malines demain.