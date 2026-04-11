Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Le Standard a renoué avec la victoire en Europe Playoffs, trente matchs plus tard. Insuffisant pour ramener la sérénité à Sclessin.

Ce weekend, Sclessin reçoit son premier match de Europe Playoffs de la saison, et le Standard va tenter d'enchaîner un 6/6 qui serait presque historique dans ce tournoi si particulier. Les Rouches ont en effet mis fin à une série de... 30 matchs sans victoire en PO2 la semaine passée à OHL.

Mais malgré ce bon résultat qui permet de croire aux barrages européens, les supporters du Standard restent inquiets. En plus de ne pas vraiment se ruer sur les places pour les Play-offs (il y aura un peu plus de 7000 personnes à Sclessin contre Westerlo), ils ont ainsi publié un communiqué clair à l'adresse de leur direction.

Les ultras du Standard sont inquiets

"Alors que la fin de saison arrive à grands pas, nombreuses sont nos inquiétudes quant à la situation actuelle du club", lit-on dans ce communiqué de la Famille des Rouches.

"Il y a un an, le rachat du club avait été officialisé avec l'arrivée de Giacomo Angelini. Initialement, ce dernier avait pour mission de trouver des investisseurs. Un an plus tard, force est de constater que cette quête est toujours en cours et le club en est toujours au même point", regrettent les ultras liégeois.

S'ils comprennent que les recherches prennent du temps, les supporters du Standard "refusent les discours expliquant que le club a encore le temps" pour rester dans cette situation. Qui plus est, le communiqué de la Famille des Rouches pointe des restructurations en interne qui enverraient des messages négatifs : licenciement de la conciergerie, restructuration de la billetterie, rumeurs de fin du Standard Femina.



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Autre point de discorde : le départ de Marc Wilmots du Conseil d'administration, qui les laisse "dubitatifs ". Bref : "Certains signaux semblent indiquer que les choses ne vont pas dans le bon sens, et nous tenons a tirer la sonnette d'alarme ", conclut la Famille des Rouches. "Nous ne sommes pas dupes concernant la situation actuelle du club et y resterons attentifs". Des tensions dont le Matricule 16 se passerait bien alors qu'il espère encore aller chercher un miraculeux ticket européen.