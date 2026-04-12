🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

Lille a continué sur sa lancée en s'imposant 0-5 à Toulouse. Thomas Meunier a montré la voie à suivre au LOSC.

Plusieurs anciens de Pro League se faisaient face en Ligue 1 : Mark McKenize, Yann Gboho et Aron Donnum étaient titulaires avec Toulouse, Nathan Ngoy, Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau et Matias Fernandez-Pardo l'étaient également avec Lille.

Après avoir déjà failli lancer Fernandez-Pardo vers le 0-1, c'est Thomas Meunier qui a ouvert le score en milieu de première mi-temps. Le but ne restera pas comme le plus beau de sa carrière : un centre dévié prenant le gardien adverse à contre-pied. Mais la célébration collective a par contre marqué les esprits, pleine d'émotion dans les bras de l'entraîneur de Bruno Génésio, qui a perdu son père il y a deux jours.

❤️ La célébration avec Bruno Genesio vue des tribunes suite au but de Thomas Meunier dans ce #TFCLOSC 🫶 pic.twitter.com/0C23Er3S5O — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 12, 2026

Lille tranquille

Sur sa lancée, le LOSC a contrôlé la suite du premier acte, mais a surtout appuié sur l'accélérateur à la reprise, grâce à l'exclusion de McKenzie pour une faute comme dernier homme. Romain Perraud et Matias Fernandez-Pardo en ont profité pour alourdir le score dans les dix minutes qui ont suivi.

Au cours d'une deuxième mi-temps où Toulouse n'a pas été autorisé à tenter la moindre frappe au but, les Nordistes ont fait le break grâce à un penalty obtenu par Ethan Mbappé. C'est Olivier Giroud qui s'est chargé du 0-4. Le score est même passé à 0-5





Grâce à cette quatrième victoire de rang, Lille reprend sa troisième place à Marseille (que le LOSC avait battu il y a deux semaines grâce à un but et un assist de Meunier) et revient à six points de Lens, qui compte un match de moins.