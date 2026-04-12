🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lille a continué sur sa lancée en s'imposant 0-5 à Toulouse. Thomas Meunier a montré la voie à suivre au LOSC.

Plusieurs anciens de Pro League se faisaient face en Ligue 1 : Mark McKenize, Yann Gboho et Aron Donnum étaient titulaires avec Toulouse, Nathan Ngoy, Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau et Matias Fernandez-Pardo l'étaient également avec Lille.

Après avoir déjà failli lancer Fernandez-Pardo vers le 0-1, c'est Thomas Meunier qui a ouvert le score en milieu de première mi-temps. Le but ne restera pas comme le plus beau de sa carrière : un centre dévié prenant le gardien adverse à contre-pied. Mais la célébration collective a par contre marqué les esprits, pleine d'émotion dans les bras de l'entraîneur de Bruno Génésio, qui a perdu son père il y a deux jours.

Lille tranquille

Sur sa lancée, le LOSC a contrôlé la suite du premier acte, mais a surtout appuié sur l'accélérateur à la reprise, grâce à l'exclusion de McKenzie pour une faute comme dernier homme. Romain Perraud et Matias Fernandez-Pardo en ont profité pour alourdir le score dans les dix minutes qui ont suivi.

Au cours d'une deuxième mi-temps où Toulouse n'a pas été autorisé à tenter la moindre frappe au but, les Nordistes ont fait le break grâce à un penalty obtenu par Ethan Mbappé. C'est Olivier Giroud qui s'est chargé du 0-4. Le score est même passé à 0-5

Grâce à cette quatrième victoire de rang, Lille reprend sa troisième place à Marseille (que le LOSC avait battu il y a deux semaines grâce à un but et un assist de Meunier) et revient à six points de Lens, qui compte un match de moins.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Toulouse
Thomas Meunier

Plus de news

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
1
"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

21:40
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20
Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

21:00
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
1
De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

19:39
🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

20:00
Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

19:00
Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

18:45
🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

18:40
Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

17:47
Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

18:10
Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

18:00
Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire" Réaction

Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

17:20
🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

17:40
Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

17:04
Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines Analyse

Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines

16:15
Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

16:30
Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

16:00
1
Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

15:32
🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

15:15
3
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

14:30
1
Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

14:00
Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

13:30
"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon Réaction

"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

13:00
"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

12:30
Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

12:00
🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

11:30
2
"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

11:00
1
Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

10:00
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

09:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 29
Paris FC Paris FC 4-1 Monaco Monaco
Marseille Marseille 3-1 Metz Metz
Auxerre Auxerre 0-0 Nantes Nantes
Rennes Rennes 2-1 Angers Angers
Toulouse Toulouse 0-4 Lille OSC Lille OSC
Nice Nice 1-1 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 2-0 Lorient Lorient
Lens Lens 13/05 PSG PSG
Brest Brest 13/05 Strasbourg Strasbourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved