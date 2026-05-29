Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

Antoine Sibierski compte s'appuyer sur les jeunes de Neerpede pour construire l'avenir d'Anderlecht. Un choix qui doit permettre au club de limiter certaines dépenses sur le marché des transferts tout en valorisant ses talents.

Former, faire grandir et lancer ses propres talents : voilà la recette qu'Anderlecht souhaite remettre au centre de son projet. Sous l'impulsion d'Antoine Sibierski, le club bruxellois entend accorder plus de confiance aux jeunes de Neerpede plutôt que de dépenser systématiquement de grosses sommes sur le marché des transferts.

Premier contrat professionnel pour le jeune de 15 ans

Le premier contrat professionnel signé par Joshua Lambrechts va dans ce sens. À 15 ans, le défenseur poursuit sa progression avec les Mauves, qu'il a rejoints il y a deux ans en provenance du KV Malines. Le latéral gauche de formation est lié au club jusqu'en 2029.

Le jeune se démarque grâce à son passé de joueur offensif. Il a gardé une très bonne qualité technique et un excellent sens du centre, deux gros atouts pour son poste actuel.

Tim Borguet a encensé le joueur

Le CEO Sports du club, Tim Borguet, s'est réjoui de cette signature sur le site officiel d'Anderlecht. "Joshua entamera sa troisième saison au sein du RSCA lors de l'exercice 2026/2027. Très serein sous pression, discipliné sur le plan tactique et investi dans les efforts défensifs, il se distingue également par une maturité importante ainsi qu'un état d'esprit exemplaire. Nous sommes satisfaits de la progression de Joshua et heureux de le voir poursuivre l'aventure au club."

Une longue liste de joueurs vendus



En verrouillant ses pépites jusqu'en 2029, Anderlecht prépare l'avenir et espère réaliser de belles plus-values à la revente pour renflouer les caisses, tout en offrant au joueur le meilleur cadre pour franchir un cap. On peut citer des joueurs comme Jérémy Doku (26 millions), Youri Tielemans (25 millions), Zeno Debast (15,5 millions), Albert Sambi Lokonga (17,5 millions) et Julien Duranville (8,5 millions).