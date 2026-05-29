"Nous sommes heureux" : le Club de Bruges va perdre l'un de ses hommes forts cet été

Le Club de Bruges va perdre l'un de ses meilleurs joueurs. Auteur d'une belle saison, Aleksandar Stanković va faire son retour dans son club formateur.

Cette fois, il n'y a plus de suspense. Aleksandar Stanković va quitter le Club de Bruges pour retourner à l'Inter Milan. Arrivé en Belgique l'été dernier, le milieu de terrain serbe a convaincu les dirigeants nerazzurri de miser à nouveau sur lui après une saison particulièrement réussie sous les couleurs Blauw en Zwart.

Une première bonne saison

Le joueur de 20 ans a trouvé sa place dans l'effectif brugeois. Utilisé à 55 reprises toutes compétitions confondues, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques solides auxquelles il faut ajouter plusieurs belles prestations en Ligue des champions.

Face à Marseille, il avait livré l'une de ses meilleures prestations de sa saison avec un but et deux passes décisives. Une soirée qui avait confirmé tout son potentiel et montré qu'il était capable d'influencer une rencontre de très haut niveau. Et c'est sans doute à ce moment-là que les dirigeants de l'Inter se sont posé des questions.

Financièrement, le Club de Bruges réalisera une belle opération. Recruté pour 9,5 millions d'euros, le Serbe repartira pour 23 millions d'euros grâce à l'option de rachat prévue dans l'accord conclu avec l'Inter. Une plus-value importante en une saison.

L'Inter est fier de sa progression

Le vice-président du club, Javier Zanet, s'est exprimé sur son retour cet été. "Aleksandar avait montré de belles choses dans notre centre de formation. À l'étranger, il a prouvé qu'il était prêt pour le haut niveau. Ce n'est pas facile de partir dans un autre championnat et d'y démontrer sa valeur, mais il l'a fait avec beaucoup de personnalité. Nous sommes heureux car il fait partie de la famille de l'Inter". Un retour qui a une saveur particulière puisque c'est le fils de Dejan Stanković, l'une des grandes figures de l'histoire du club italien.



