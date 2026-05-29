Les Diables Rouges ont fait leur choix : voici les numéros du Mondial

Les Diables Rouges connaissent les numéros qu'ils porteront lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique approche à grands pas pour les Diables Rouges. Dans un peu moins de deux semaines, les hommes de Rudi Garcia entreront en lice face à l'Égypte avant d'affronter l'Iran et la Nouvelle-Zélande dans un groupe G où la Belgique fait figure de favorite. En attendant ce rendez-vous, plusieurs internationaux ont rejoint Tubize pour lancer la préparation. Ils veulent arriver dans les meilleures conditions pour le premier match du 15 juin.

Des bonnes sensations contre le SL16

Les premiers signaux sont encourageants. Jeudi, les Diables se sont imposés 3-0 face au SL16 lors d'une rencontre amicale disputée à huis clos. Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio et Nathan Ngoy ont trouvé le chemin des filets. Ce genre de match permet au staff de retrouver certains repères et de remettre progressivement tout le groupe dans le rythme. Le programme de préparation n'est pas terminé pour autant. Les joueurs de Garcia se testeront face à la Croatie le 2 juin puis contre la Tunisie quatre jours plus tard.

Cette Coupe du monde aura une saveur particulière puisqu'il s'agira du premier grand tournoi de Garcia à la tête d'une sélection nationale. Le technicien français a dû trancher dans plusieurs dossiers afin de composer sa liste définitive de 26 joueurs. Certaines décisions n'ont pas manqué de faire réagir. Malgré une saison exceptionnelle à l'Ajax, où il s'est affirmé comme l'un des hommes forts de son équipe, Mika Godts ne figure pas dans la sélection. Mandela Keita, auteur de belles prestations avec Parme et souvent salué par les médias italiens, restera lui aussi à la maison.

Près d'un tiers des Diables va vivre son premier grand tournoi

À l'inverse, plusieurs jeunes vont découvrir pour la première fois l'atmosphère d'une grande compétition internationale. De Winter, Seys, Moreira, Raskin, Ngoy et Fernandez-Pardo n'ont jamais participé à un tournoi majeur avec les Diables Rouges. Il faut ajouter Lammens et Penders, qui accompagneront Thibaut Courtois parmi les gardiens. Au total, huit joueurs sur les 26 sélectionnés vont vivre leur première expérience dans un grand tournoi, soit 30,8% du groupe. La nouvelle génération prend progressivement sa place au sein de l'équipe nationale.

La liste des numéros des joueurs



Les supporters ont découvert les numéros attribués pour la compétition. Courtois, Lammens et Penders se partageront les numéros 1, 12 et 13. Debast portera le 2, Theate le 3, Mechele le 4, De Cuyper le 5 et Witsel le 6. De Bruyne garde le 7, Tielemans du 8 et Lukaku du 9. Trossard portera le 10, Doku le 11, Lukebakio le 14, Meunier le 15, De Winter le 16, De Ketelaere le 17, Seys le 18, Moreira le 19, Vanaken le 20 (comme à Bruges), Castagne le 21, Saelemaekers le 22, Raskin le 23, Onana le 24, Ngoy le 25 et Fernandez-Pardo le 26. Une information qui devrait faire le bonheur des supporters souhaitant acheter le maillot de leur joueur préféré avant le début de la compétition.