"Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

Sacrés champions d'Angleterre, les Gunners rêvent d'un deuxième trophée majeur face au PSG en finale de la Ligue des champions.

Arsenal n'a pas eu le temps de redescendre de son nuage. Après avoir mis fin à 22 années d'attente en remportant la Premier League, les Gunners ont les yeux tournés vers un autre rendez-vous historique. Samedi à Budapest (18h), le club londonien disputera la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Ce championnat remporté restera longtemps dans les mémoires des supporters d'Arsenal. Depuis les célèbres Invincibles de 2004 emmenés par Arsène Wenger et Thierry Henry, Arsenal n'était plus parvenu à terminer premier de Premier League. Arsenal a dû batailler jusqu'au bout pour décrocher le titre. City est resté dans son sillage pendant de longs mois, mais son partage à Bournemouth lui a coûté cher.

Le traumatisme de 2006

Arsenal rêve d'ajouter la plus prestigieuse des compétitions européennes à son palmarès. Il faut remonter à 2006 pour retrouver Arsenal à ce stade de la compétition. Battus par le FC Barcelone en finale, les Gunners tenteront cette fois de faire mieux face au Paris Saint-Germain.

Présent en conférence de presse, Mikel Arteta a affiché une confiance totale avant ce rendez-vous : "Nous en avons gagné un, nous voulons maintenant le deuxième. La Premier League doit nous servir de tremplin pour atteindre des objectifs plus ambitieux. si le Paris Saint-Germain est favori ? Ils défendent leur trophée, ils sont les champions en titre, mais nous sommes là pour leur prendre ce titre. L’équipe en est capable, elle l’a prouvé ces dernières saisons, dans cette compétition, et notamment cette saison. Je veux que les joueurs aient la certitude que nous allons y arriver. Nous sommes là pour ravir la Ligue des Champions au PSG."

Tous derrière notre Diable Rouge

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Leandro Trossard sera le seul Diable Rouge présent sur la pelouse. Champion d'Angleterre avec Arsenal, l'ailier pourrait conclure sa saison de la plus belle des manières en soulevant une deuxième coupe majeure en l'espace de quelques jours.