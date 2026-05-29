Rudi Garcia est prévenu : l'Iran a du répondant et s'est offert une remontée en match amical

L'Iran poursuit sa préparation pour la Coupe du monde. Futur adversaire des Diables Rouges, la Team Melli a renversé la Gambie ce vendredi grâce à une solide seconde période et une victoire 3-1.

Le voyage aux États-Unis approche à grands pas pour l'Iran, qui peaufine ses derniers réglages en Asie. Installée à Antalya en Turquie, l'équipe s'est fait une petite frayeur ce vendredi lors de son match amical. Menés par la Gambie avant la mi-temps, les Iraniens ont réussi à renverser le match en seconde période pour s'imposer 3-1.

Ce succès permet à la Team Melli d'aborder la dernière ligne droite de sa préparation avec plus de confiance. Les Iraniens disputeront une autre rencontre amicale face au Mali avant de s'envoler pour les États-Unis, où les attend un groupe G composé de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l'Égypte. Selon les bookmakers, la Belgique devrait terminer premier du groupe.

Attention à Mehdi Taremi...

Ce résultat est un premier indicateur pour les Diables Rouges. Mené au score, l'Iran a montré qu'il était capable de réagir et de faire la différence grâce à plusieurs joueurs expérimentés. Aria Yousefi a remis les siens sur les bons rails. Rezaeian et Mehdi Taremi se sont chargés de faire basculer la rencontre.

Un adversaire à ne pas sous-estimer

Le duel entre la Belgique et l'Iran est programmé le 21 juin à Los Angeles. Sur le papier, les hommes de Rudi Garcia partent avec l'étiquette de favoris, mais leur futur adversaire a démontré qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Pour rappel, de nombreux Iraniens vivent à Los Angeles et dans ses environs. La Team Melli devrait pouvoir compter sur un important soutien dans les tribunes.

Un dernier match amical avant le début du tournoi

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L'équipe de football d'Iran aura l'occasion d'affiner ses automatismes contre le Mali. Un dernier match de préparation avant le grand départ pour la Coupe du monde 2016 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.